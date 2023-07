Sandra Korthuis uit Witteveen waarnemend burgemeester in Veendam

Sandra Korthuis (VVD) uit Witteveen is benoemd als waarnemend burgemeester van Veendam. De benoeming gaat in op 25 juli en geldt tot het moment waarop de koning een nieuwe burgemeester heeft benoemd.

Tot april dit jaar was Korthuis (1959) waarnemend burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf (Friesland). Die functie bekleedde ze sinds 1 augustus 2021. Dat was voor haar de eerste keer dat ze waarnemend burgemeester was.

In 2020 werd de hulp ingeroepen van de VVD-bestuurder bij het oplossen van de bestuurscrisis in Hoogeveen, waarbij alle wethouders vertrokken.

Eerder was ze jarenlang directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonconcept in Meppel, en daarvoor was ze van 1998 tot 2002 wethouder van Rotterdam. Van 2006 tot 2011 zat ze in de directieraad van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.