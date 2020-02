Celliste, zangeres en schrijver genomineerd voor Talentprijs

Celliste Mare Keja

Mare Keja uit Anderen won vorig jaar op haar cello de landelijke finale van het Prinses Christina Concours in de leeftijdscategorie 12 tot en met 14 jaar. De talentvolle celliste werd vijf jaar geleden toegelaten tot de Jong Talent Klas van het Prins Claus Conservatorium en wil professioneel celliste worden.

Zangeres Hannah Mae

Hannah Mae uit Weerdinge viel in 2019 zowel solo als met band op. Ze schreef met Daniel Lohues en Ilse de Lange verschillende liedjes en nadat haar single Back to you was te horen in een reclamespot werd het Topsong bij Radio 2. Haar talent viel ook andere jury's op. Zo kreeg ze de Emmer Cultuurprijs en werd ze in januari, tijdens Popgala Noord, nog uitgeroepen tot 'Beste talent Noord-Nederland'.

Schrijver Richard Zuiderveld

Schrijver en docent Richard Zuiderveld uit Emmen brengt in zijn verhalen geschiedenis tot leven. In de boekenserie 'Vet Oud', die hij samen met Aant-Jelle Soepboer schrijft, weet hij jongeren met spannende verhalen te interesseren voor de Nederlandse geschiedenis. In 2019 schreef hij ook het verhaal van de theaterproductie Zoo Mooi! over Aleid Rensen en de oude dierentuin van Emmen.

Drie prijzen

Het is dit jaar de tiende keer dat Stichting Kunst & Cultuur de Drentse Talentprijs Cultuur uitreikt. Dit jubileum wordt gevierd met een geldbedrag van 500 euro voor de twee kandidaten die net naast de prijs grijpen. De winnaar ontvangt een bedrag van 1500 euro en een sculptuur van Els Mondt.

De genomineerden zijn geselecteerd door een Drentse jury bestaande uit Annelies Bakelaar (Biblionet Drenthe), Marjan Koekoek (Dagblad van het Noorden en RTV Drenthe), Marieke Meijerink (CBK Emmen), Remco van Zandvoort (Garage TDI) en Jan Stam (adviseur popmuziek K&C). De genomineerden worden in maart voorgelegd aan een landelijke jury die de winnaar van de Talentprijs aanwijst.

Als de winnaar op 20 april bekend wordt gemaakt worden ook de winnaars van de Drentse Anjerprijs en de Culturele Prijs van Drenthe in het zonnetje gezet.

Afgelopen jaren

De afgelopen jaren ging de Drentse Talentprijs Cultuur onder andere naar musicalster Willemien Dijkstra, omdat ze schitterde in de voorstelling Was getekend Annie MG Schmidt en zangduo Tangarine, die twee jaar later dankzij hun harmonieuze zang huisband werden van De Wereld Draait Door.

Illustratrice Marloes de Vries kreeg de prijs in 2015 voor haar artistieke en humoristische tekeningen en actrice Rosa da Silva een jaar eerder voor haar vertolking van Anne Frank in de musical Anne.

De prijs wordt op 20 april 2020 uitgereikt.