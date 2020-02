Ook 'stadse' planten in tuin van Bezoekerscentrum Dwingelderveld

Het idee om de flora en fauna in kaart te brengen kwam van vrijwilliger Els Prins. Zij begon in 2003 al met tellen toen zij tuinvrijwilliger werd bij het bezoekerscentrum. Naar eigen zeggen was Prins verwonderd door de grote diversiteit aan planten en dieren in de tuin. Als initiatiefnemer en coördinator leidde zij de telling.

Als de tuin in bloei staat is het een ware explosie van kleuren, geuren en geluiden. Dat inspireerde haar om een tentoonstelling eraan te wijden. Alle tentoongestelde foto's - en een schilderij - zijn gemaakt door vrijwilligers die meetelden. Ook is er een boek samengesteld met alle waarnemingen.

Meegenomen uit de stad

Op de vraag of er ook bijzondere ontdekkingen zijn gedaan zegt Prins het volgende: "Opmerkelijk is dat er twee planten zijn waargenomen die normaal in de stad voorkomen. Sporen van deze planten zijn waarschijnlijk via voetzolen van gasten hier terechtgekomen." Het gaat om rood guichelheil en straatwolfsmelk. "In de stad groeien hele andere planten, onder andere omdat het daar warmer is. Ik vind het wel leuk dat deze twee nu gevonden zijn in de tuin. Ze mogen er gewoon blijven."

Zelf ontdekken

De expositie is vanaf 14 februari te zien in het bezoekerscentrum aan de Benderse 22 in Ruinen. Daarnaast kan je ook je kennis testen met een speciale natuurquiz. De tuin in het echt bewonderen kan natuurlijk ook. Misschien vind je dan nog andere soorten.

Alle soorten zijn ook te vinden via waarneming.nl, zoals de bijenwolf, een wesp die bijen vangt er verlamt. Een ander mooi verschijnsel is het boerenwormkruid waarmee je wol kunt verven.