Van bomkrater tot onderduikershol

Uit deze foto's zijn 25 exemplaren gekozen die worden opgestuurd naar het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudie (NIOD). Die worden vanuit onze provincie ingezonden voor het landelijke project 'De Tweede Wereldoorlog in 100 foto's'. Komende maanden kiest een publieksjury uit de provinciale voorselecties welke honderd oorlogsfoto's vanaf 31 maart in de Tweede Kamer worden tentoongesteld.

Grote verscheidenheid

De variatie van Drentse oorlogsfoto's is groot: van boeren die de Hitlergroet brengen tijdens een landdag in Rolde tot een onderduikershol van takken en plaggen in de buurt van Wanneperveen. En van een diepe bomkrater in de omgeving van Emmen tot een groep Joden uit Meppel. Zij poseren met hun Jodenster duidelijk zichtbaar op hun kleding. De foto's geven gezamenlijk een goed beeld van Drenthe tijdens de oorlogsjaren.

De selectie Drentse foto's is komende maanden tijdens openingstijden te bekijken in het Drents Archief. Daarnaast is er een kleine expositie van tien foto's, afgedrukt op groot formaat.

Joden uit Meppel poseren met de Jodenster, die in mei 1942 werd ingevoerd (foto: Drents Archief)

Verhalen achter de foto's

Op drenthe.75jaarvrijheid.nl worden de komende tijd de vijfentwintig foto's uit de Drentse selectie toegelicht.

Je leest daar bijvoorbeeld het verhaal over Nederlandse soldaten die loopgraven aanleggen bij een kazemat bij het Oranjekanaal in de buurt van Odoornerveen. Of kom alles te weten over het bezoek van Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart aan Drenthe.

