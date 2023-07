CH De Wolden verwelkomt 600 paarden: 'Hier lopen de toppers van de toekomst'

In anderhalve week tijd kun je acht dagen lang de mogelijk toekomstige wereldkampioenen in de paardensport voorbij zien komen in Veeningen. Vanochtend om 8.30 uur kwamen al de eerste paarden in actie tijdens CH De Wolden. De 17e editie van het concours hippique is van 12 tot en met 16 juli en van 20 tot en met 23 juli.

Fred Lubbers van de organisatie vertelt trots dat er 300 deelnemers met in totaal zo'n 600 paarden naar Veeningen komen. "En die komen uit alle hoeken van de wereld, uit Azië, Brazilië, Zweden, noem maar op. En natuurlijk ook uit Nederland."

Bij de internationale wedstrijden draait het vooral om jonge paarden, legt Lubbers uit. "De deelnemers komen hier vooral met hun jonge paarden om de dieren op deze manier te laten wennen aan een groot concours. Hier lopen de toekomstige toppers rond die je wellicht over een aantal jaren terugziet op de olympische spelen. Dat hebben we al eerder zien gebeuren."

Minder feest met muziek

Eerder dit jaar stond de organisatie nog voor de rechter. Omwonenden stapten naar de rechter omdat een vergunning van de gemeente De Wolden de mogelijkheid openliet voor andere activiteiten op het terrein van het concours. De rechtbank oordeelde uiteindelijk dat het terrein in Veeningen alleen gebruikt mag worden voor paardensport.

Fred Lubbers: "Dat betekent dus geen uitgebreide randactiviteiten, we moeten onder meer minderen met de feesten met muziek." De organisatie verwacht niet dat dit een nadelig effect zal hebben op de bezoekerscijfers. "Nee hoor, we gaan ook nu weer uit van 10.000 bezoekers over de vier weekenddagen. Maar nu we de randactiviteiten niet kunnen doen, zal het wel wat langer duren om uit de kosten te komen. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het concoursterrein", aldus Lubbers.

NK Springen

Deze dagen zijn voor het CH De Wolden ook belangrijk om het evenement goed op de kaart te zetten bij de paardensportbond KNHS. De organisatie hoopt namelijk in 2025 het NK Springen naar Veeningen te halen. "Als je nu ook alle puntjes weer op de i hebt en alles via een leien dakje laat lopen, dan zegt de bond ook veel sneller dat Veeningen rijp is voor een groot toernooi."