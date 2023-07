Negenhonderd militairen strijden om eer van de brigade tijdens sportdag in Assen

In teams denderen de militairen over een opblaasbare stormbaan, racen ze met kano's en klauteren ze ondersteboven aan touwen. Niet alleen voor de lol, maar ook als test voor hun wilskracht, uithoudingsvermogen en groepsgevoel.

Op de kazerne beoefenen de militairen vooral sporten als voetbal, hockey en basketbal. In sportzaal de Ellert zijn badmintonwedstrijden en over een zandveld is een beachvolleybalnet gespannen.

'Belangrijk voor saamhorigheid

Sportinstructeur Wouter Oostindjen houdt de deelnemers vanaf de zijlijn tevreden in de gaten. Zo'n sportdag is volgens hem belangrijk voor de militairen. "Sporten is één ding, om te zorgen dat je fit blijft. Deze dag draagt niet per se bij aan die fysieke training, maar wel aan het mentale deel. Je vormt saamhorigheid en dat verbroedert."