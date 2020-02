Circulair bouwen tijdens timmerwedstrijd: 'een goede zet om de aarde niet uit te putten'

De vmbo-leerlingen zijn al drie dagen druk bezig met klussen in het opleidingscentrum. Vier boomhutten vullen de ruimte. Er is nauwelijks tijd voor een praatje, want vanavond moeten de hutten af zijn. Een aantal hutten hebben ramen die duidelijk hergebruikt zijn, net als sommige houtplanken.

Duurzaam

Het hout komt bij Bork Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling vandaan. Het is hout dat het bedrijf verzamelt na sloopwerken en leerlingen mogen dat vervolgens weer gebruiken.

"De balken zijn gemaakt van gelamineerd hout. Die zijn van een overkapping van een tankstation en worden opnieuw gebruikt", vertelt docent Tom Kloosterman. "Het materiaal is niet direct goed voor gebruik. Er zitten nog spijkers of schroeven in. Er zit dus nog wel wat werk aan, maar als je de balken afzaagt dan haal je er weer goed materiaal uit. Het is dus heel duurzaam, want anders zou het in de shredder terecht komen en werd er bijvoorbeeld papier van gemaakt." Kloosterman gaat verder: "We zijn met z'n allen de aarde aan het uitputten en ik denk dat dit een goede zet is om de jongeren op deze leeftijd bewust te maken wat je ook met gerecycled materiaal kunt maken."

Circulair bouwen bij de timmerwedstrijd van opleidingscentrum Bouwmensen Ruinen (foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Laatste loodjes

De dames en heren timmeren hard aan de weg. Ze overleggen om te kijken wat er nog moet gebeuren en werken aan de laatste loodjes. "We lopen een beetje vast omdat het team dat gisteren aan deze boomhut werkte, het dak niet op tijd heeft afgekregen", vertelt Dana Hofstra van RSG Wolfsbos in Hoogeveen. "Nu moeten wij het dak afmaken. Dat is een beetje jammer, want nu loopt onze hele planning in de soep."

Het is niet de eerste keer dat Dana met gerecycled materiaal werkt en ze weet nu dus ook hoe het werkt. "Je ziet heel veel gebruikssporen, maar dat kun je vaak wel wegwerken. Als er een spijker in gezeten heeft en er een groot gat in zit, dan kun je het afzagen of verwerken."

Bouwen voor de toekomst

"De laatste jaren is het duurzaam bouwen erg hot geworden", vertelt Roelof Bork van de sloopwerken. "Elk project is een mijntje van bouwmaterialen, grondstoffen. Die we enerzijds kunnen weggooien en anderzijds weer kunnen hergebruiken." Volgens Bork vraagt de hele maatschappij om circulair bouwen en is het een heel groot deel van de toekomst. En de leerlingen? Die zijn ook positief. "Het is goed hout en het werkt goed!"

Later vanavond wordt bekend welke groep leerlingen van welke school de mooiste boomhut hebben gemaakt.