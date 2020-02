'Wij gaan door tot de daders achter de tralies zitten'

Eerder deze week verhoogden Wietze en Ingrid Meinema het tipgeld naar 100.000 euro om wat meer reuring te krijgen rond de moordzaak. "Ik weet dat de politie bezig is, maar dat zien wij niet en ze doen daar ook weinig mededelingen over. Zoals ze altijd zeggen: in het belang van het onderzoek. Misschien dat we hiermee mensen over de drempel halen om te gaan praten. Wie zal het zeggen", aldus Wietze Meinema.

Kofferbakmoord

Op 31 maart 2017 wordt bij het Stieltjeskanaal de destijds 31-jarige Ralf Meinema dood gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. Hij is door extreem geweld om het leven gebracht. Waarom Meinema dood moest, is nog altijd een raadsel.

De telefoon van Meinema bevond zich de laatste avond van zijn leven in de wijk Rietlanden in Emmen. Dat is ook de wijk waar verdachte Hans O. woont, die bijna een jaar na de moord werd opgepakt. In mei 2018 werd de nu 41-jarige man weer vrijgelaten. Wat volgens het OM zijn aandeel is geweest bij de kofferbakmoord, is nog altijd niet bekend. "Voor de politie is hij nog steeds verdachte en voor ons ook. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Dan houdt het op", aldus vader Wietze. Ook het neefje van Hans O, Harm O. (26), is opgepakt en korte tijd verdachte geweest.

Auto in het Stieltjeskanaal

Het lijkt erop dat het de bedoeling was Meinema's auto te laten zinken in het diepe Stieltjeskanaal, maar de auto is met de trekhaak op de wal blijven haken, waardoor de auto in de vroege ochtend van 31 maart door een voorbijganger werd gevonden.

"Je moet er niet aan denken dat die auto in het water terecht was gekomen. Dan waren we nog aan het zoeken. Dit is ook erg, natuurlijk. Maar nu kunnen we ergens iets mee beginnen. We krijgen hem toch niet meer terug, dat staat vast. Maar we moeten wel zorgen dat er een oplossing komt en dat de daders worden berecht. En zou hij een fout hebben begaan of toch ergens bij betrokken zijn geraakt wat uit de hand is gelopen, dan had nog niet mogen gebeuren wat hier is gebeurd. Dit is niet menselijk. Dat kan je niet onder woorden brengen. Daarom moet het ook worden opgelost. Wij gaan net zo lang door totdat degenen die dit hebben gedaan achter de tralies zitten."

'Leuke en joviale vent'

De ouders storen zich aan de geruchten dat er drugs in het spel zouden zijn. Ingrid Meinema: "Wie zegt dat het om drugs gaat? We weten het niet. Ik blijf zeggen dat hij wat heeft geweten. Of hij heeft wat gehoord of gezien. Of hij is opgedraaid voor iets dat iemand anders heeft gedaan. En als hij nou vijanden had, maar die had hij ook niet. Hij had alleen maar goede kennissen en vrienden. Het was een heel leuke en joviale vent. Hij werkte hard. Hij was ZZP'er en zou op 1 april bij een baas beginnen. En dit is op 31 maart gebeurd. Hij was wel naïef. Zo van: wat ik niet doe, doet een ander ook niet. Hij was echt een Joris Goedbloed."

"De paar uur dat hij vrij was ging hij naar de kroeg. Dan was hij de vrolijke noot. Daarom had hij ook zoveel vrienden", vult vader Wietze aan.

Ze vinden dat de daders moeten worden berecht. Maar zover is het nog lang niet, als het al ooit zover komt. "Als er een proces komt weet je in ieder geval in welke richting je moet kijken, met welke personen hij van doen heeft gehad, wat er is voorgevallen en waarom dit is gebeurd. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar."