WOZ-waarde woning stijgt in Drenthe het hardst in Noordenveld

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Drenthe is afgelopen jaar het hardst gestegen in de gemeente Noordenveld. De waarde van een huis steeg van 300.000 euro naar 355.000 euro, een stijging van 18,3 procent. Dat blijkt uit CBS-cijfers.

In alle twaalf Drentse gemeenten steeg de WOZ-waarde met minimaal 32.000 euro. Een gemiddelde woning in Midden-Drenthe steeg het minst hard in waarde (12,8 procent).

Landelijk

In Lelystad en Veenendaal steeg de WOZ-waarde gemiddeld het hardst met respectievelijk 26 procent en 25 procent. Baarle-Nassau noteerde kleinste procentuele stijging (procent).