Staking in Hoogeveen ingekort, stakers gaan weer om tafel met Smurfit Kappa

De tweedaagse staking bij de verpakkingsfabriek Smurfit Kappa in Hoogeveen wordt ingekort naar een dag. Alleen vandaag legt het personeel het werk neer. De staking van morgen is opgeschort, zo laat vakbond FNV weten.

Volgens FNV hebben de stakers zelf besloten om weer om de tafel te gaan, na een nieuw bod van het bedrijf. "Gisteren hebben wij per mail een nieuw voorstel van Smurfit Kappa ontvangen die we hebben voorgelegd aan de stakers. Die hebben daarop besloten de staking terug te dringen tot 24 uur", zegt vakbondsman Albert Kuiper. Het bod bestaat nu onder meer uit een loonsverhoging van in totaal 11 procent over een periode van 15 maanden. Per 1 april krijgt het personeel er 8,8 procent bij, vanaf 1 januari nog eens 2,2 procent.