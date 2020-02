Hoop voor rondvaartboot Assen: 'Met Koningsdag weer te water'

Een gesprek gisteren met wethouder Mirjam Pauwels is hoopgevend voor de Stichting Varen in Assen. Als de organisatie aan een reeks voorwaarden voldoet, krijgt ze alsnog subsidie van de gemeente Assen om haar rondvaartboot te herstellen. Voorzitter Berto Drenth koerst erop dat ze met Koningsdag de Fluisteraar weer in de Asser wateren kunnen laten varen.

Ze krijgen een herkansing, als ze opnieuw een subsidieverzoek indienen met alles erop en eraan. "En dat gaan we dus zeker doen, want er zal toch weer gevaren moeten worden in Assen. We hebben niet voor niets die boot laten maken enkele jaren geleden", aldus Drenth. Er is minstens 30.000 euro nodig om de boot weer in het water te krijgen.

Zes randvoorwaarden

Echt makkelijk zal het volgens hem trouwens niet worden. Zo heeft de stichting Varen in Assen na het gesprek een lijstje met zes randvoorwaarden gekregen, willen ze überhaupt kans maken op gemeentelijk geld. De moeilijkste is meteen de eerste eis: het inleveren van een reële meerjarig sluitende exploitatiebegroting. "Dat wordt een hele lastige. We hebben namelijk een jaar lang helemaal geen inkomsten gehad, alleen maar onkosten. We konden vorig jaar niet varen. Want zolang ligt onze rondvaartboot al in Harlingen te wachten op reparatie. We hadden namelijk nooit gedacht dat we vorig jaar nul op het rekest zouden krijgen op ons verzoek om financiële steun." Maar Drenth en de zijnen gaan hard aan de slag, zo zegt hij, om alle cijfers rond te krijgen, en ook via sponsoring hier en daar wat financiële steun te vergaren, als ruggensteun.

Particuliere donatie breekijzer

De 15.000 euro die een particulier als donatie wil geven, is kennelijk het breekijzer geweest, zodat de gemeente nu mogelijk wel over de brug wil komen. "Maar de eis is daarbij dat we daar dan ook echt verantwoordelijk voor zijn, dat die bijdrage binnenkomt. Daaraan kunnen we zeker voldoen", zegt Drenth, die de gulle gever verder geheim houdt.

Een derde eis is dat de provincie Drenthe dan ook dezelfde bijdrage betaalt als de gemeente. Drenth heeft er vertrouwen in dat dit gebeurt, omdat de provincie vorig jaar ook bereid was. Bedoeling is dat zowel gemeente als provincie 7500 euro betalen.

Twee personen naar een baan

Vervolgens moet de stichting Varen in Assen ervoor zorgen dat via werken op de rondvaartboot minimaal twee uitkeringsgerechtigden per jaar doorstromen naar een reguliere baan. "Dat is niet zo moeilijk. Dat redden we zeker. Die cijfers scoorden we de afgelopen jaren ook, want we zijn ook als werkgelegenheidsproject gestart. Mensen kunnen bij ons op de boot werkervaring opdoen, en dat is voor velen al een mooie opstap gebleken", zegt Drenth.

Verder staat er nog een rekening open van liggeld in de Asser haven bij Kloosterveen, waar de boot altijd afmeerde. "Het gaat om 2500 euro. Dat is liggeld waarbij de Stichting Waterwerk, die voor ons met de boot rondvaart, nog een geschil had met de gemeente. Ze waren het niet eens over de prijs. Dat was een gesteggel van hier tot ginder. Er zou namelijk toegezegd zijn dat we maar een symbolisch bedrag hoefden te betalen. Maar om er vanaf te zijn, wordt die rekening vereffend", zegt Drenth.

Positief ingesteld

De zesde en laatste randvoorwaarde is dat de stichting in de toekomst niet opnieuw voor geld moet aankloppen bij de gemeente, als ze de exploitatie toch niet rondkrijgt. "Als we de boot op tijd weer helemaal klaar krijgen, en alles voldoet straks aan de nieuwste eisen voor een certificaat, dan gaan we ervan uit dat we voor de toekomst genoeg rondvaarten kunnen regelen", zegt Drenth hoopvol.

Of alles op tijd klaar is voor het vaarseizoen? "Ik ben een positief gestemd mens. De rondvaartboot moet gewoon klaar zijn voor Koningsdag, dan kunnen we een mooi seizoen draaien, en nog vele seizoenen erna. Ik hoop dus dat de gemeente en provincie snel beslissen, zodra wij ons subsidieverzoek hebben ingediend, met alle randvoorwaarden erbij."

