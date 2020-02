Werkstraf voor veroorzaken ernstig ongeluk op N34 Dalen

De straf is bijna gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste ook nog een voorwaardelijke celstraf van dertig dagen, maar dat vond de rechter niet nodig.

Doorgetrokken streep

De man uit Zwartemeer reed op 13 december 2018 in zijn auto naar Emmen. Bij Dalen kwam hij op de verkeerde weghelft terecht. Volgens de rechter maakte de man meerdere verkeersfouten, zoals het rijden over een doorgetrokken streep.

Hij botste op een auto die hem tegemoet kwam. In die wagen zat een gezin met twee kinderen. De moeder van de kinderen raakte zwaargewond. Ze had meerdere botbreuken, waaronder in haar gezicht. Ze moet sindsdien een oog missen. Ook haar man en kinderen raakten gewond. De man uit Zwartemeer kon zich niets herinneren van het ongeval.

Epilepsie

Hij kampt met epilepsie, maar had de laatste drie jaar geen aanval meer gehad. Daardoor mocht hij sinds kort weer autorijden. Hij is onderzocht of hij op het moment van de aanrijding een epileptische toeval had, maar dat blijkt nergens uit. Hij wist ook niet zeker of hij die dag zijn medicatie had ingenomen. Dit was iets waar de andere slachtoffers zich eerder op de zitting erg boos over maakten.

