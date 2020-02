Wordt de kofferbakmoord opgelost door een beloning?

Vader Wietze Meinema is blij met de tips die binnen zijn gekomen, sinds de beloning werd verhoogd. "We proberen hiermee iets meer los te krijgen over onze Ralf", zegt hij.

De kofferbakmoord

Op vrijdag 31 maart 2017 zag een voorbijganger een oude Mercedes half in het Stieltjeskanaal liggen. De 31-jarige Ralf lag dood in de kofferbak van z'n auto. Al gauw liet de politie weten dat hij om het leven was gebracht. De zaak kwam daarna bekend te staan als de kofferbakmoord.

Ouders Wietze en Ingrid Meinema loofden zo'n twee jaar geleden nog 50.000 euro uit voor de tip die leidt naar de dader of daders. Dat bedrag kwam bovenop de 15.000 euro die het Openbaar Ministerie ervoor uittrok. De gouden tip kwam niet. Deze week verhoogden de ouders dat dus naar een ton.

Ralf Meinema werd bijna drie jaar geleden vermoord (foto: RTV Drenthe)

Is 100.000 euro genoeg?

De familie Meinema beseft dat het een hoop geld is. "Misschien is het zelfs niet genoeg", zegt vader Wietze. "Maar we hopen mensen hiermee over de streep te trekken. Misschien zijn er mensen die al een hele periode iets weten en nu denken: laat ik maar eens van mij horen. Ik hoop het."

Maar dan moeten ze wel met feiten komen, waarschuwt moeder Ingrid. "Dus niet zeggen: 'Ik heb dit of dat gehoord'. Er gaan natuurlijk een boel geruchten rond, maar van al die geruchten worden we niets wijzer", zegt ze.

Ouders hoopvol over oplossing moordzaak

Of de cruciale gouden tip deze week is binnengekomen en de familie dus het tipgeld kan uitbetalen, is niet duidelijk. "Ik hoop wel. Van mij mag het", zegt vader Meinema met gevoel voor understatement. "Ik gun ze het geld van harte. Maar het moet wel zo zijn dat er arrestaties volgen, mensen berecht worden en gevangenisstraf krijgen. Dan belonen we de tipgever met alle plezier." Wietze Meinema praat bewust in meervoud als hij over de daders heeft, omdat hij ervan overtuigd is dat er meerdere mensen bij de dood van zijn zoon betrokken zijn.

Met een beloning van 100.000 euro willen de ouders voor wat reuring zorgen. Vader Meinema heeft er een goed gevoel over. "De waarheid moet boven tafel komen. Ik heb ook wel het idee dat dat gaat gebeuren. De recherche geeft ook niet op, dus we hebben goede hoop."

De ouders van Ralf Meinema hopen dat met het tipgeld de moordzaak wordt opgelost (foto: RTV Drenthe)

Uitzonderlijk hoog bedrag

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie staat het families vrij om zelf ook een beloning uit te loven. Daar hoeft geen 'toestemming' voor gevraagd te worden aan het OM. De hoogte van het bedrag is in ieder geval uitzonderlijk, zegt Wim de Bruin. Het OM loofde eerder een beloning van 100.000 euro uit in de zoektocht naar Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. In het geval van de kofferbakmoord is dat dus nog steeds 15.000 euro.

Volgens De Bruin komen zulke hoge beloningen voornamelijk voor bij moord en doodslag. "Maar meestal ligt zo'n bedrag dan rond de 20.000 euro."

De hoogte van een beloning wordt bepaald door de hoofdofficier van het arrondissement waar de zaak zich afspeelt. Met de beloning hoopt het OM mensen over de streep te trekken. "Dat is inderdaad wat erachter zit. We verwachten natuurlijk van iedereen dat je, ook zonder beloning, naar de politie stapt als je informatie hebt. Maar het kan zijn dat zo'n beloning net het laatste duwtje in de rug geeft."

Beloningen zelden uitbetaald

Het uitbetalen van het geld gebeurt alleen niet zomaar. "Eerst moet blijken of het inderdaad dé gouden tip is. Het kan ook zijn dat een tip 'alleen' een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Een beloning kan dus geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd", legt De Bruin uit. Hoe dat bij het privégeld van de familie Meinema is geregeld, weet de OM-woordvoerder niet. De tipgever moet er alleen niet op rekenen dat hij of zij anoniem kan blijven. "In principe gaat het gewoon om een getuige die ook gehoord moet kunnen worden."

Overigens gebeurt het zelden dat een beloning uitbetaald wordt. "In minder dan 10 procent van de uitgeloofde beloningen wordt er daadwerkelijk overgegaan tot uitbetaling. Maar baat het niet, dan schaadt het niet", aldus Wim de Boer van het Landelijk Parket.

Lees ook: