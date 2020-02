Helemaal gek van radiomaken

Roelof Geertjes (43) uit Zwartemeer is helemaal gek van radio. Al sinds zijn elfde heeft hij zijn eigen piratenzender. "Het is gewoon een virus. Als je er eenmaal mee besmet bent, dan moet je wel gewoon plaatjes draaien", aldus Geertjes.

Gezelligheid

Elke zaterdagavond maakt Roelof een uitzending vanuit zijn eigen zelfgebouwde studio in zijn achtertuin in Zwartemeer. Zijn internetzender Piratenpower doet het goed in de regio en tijdens zijn uitzendingen zit zijn studio vol.

"Vrienden, familie, luisteraars en artiesten komen hier allemaal samen voor een gezellige zaterdagavond. Tijdens de uitzendingen vragen mensen plaatjes aan. Bijvoorbeeld ook vanuit een verzorgingstehuis in Emmen. Dat doet me echt heel veel."

Belangrijk voor muzikanten

Piratenzenders en internetstations kunnen erg belangrijk zijn voor artiesten. Het is voor veel beginnende, met name Nederlandstalige, muzikanten dé plek om publiek te bereiken. Emmenaar Henk Wijngaard loopt al wat jaartjes mee en heeft enorm veel hits op zijn naam. Piratenzenders spelen een grote rol in zijn succes.

"De zenders zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur in Noord Nederland. Ze zijn niet meer weg te denken. Ik heb er zelf heel veel aan gehad en nog steeds krijg ik veel support van de zendamateurs. Daar ben ik heel blij mee", zegt Wijngaard.

Illegaal

Een radiozender beginnen op internet is gewoon toegestaan. Maar in de ether uitzenden is illegaal. Er staan hoge boetes op én er zijn grote risico's aan verbonden, met name voor vliegverkeer.

"Als je wil gaan uitzenden moet je je zender laten ijken. Je moet absoluut voorkomen dat je op de frequenties van het vliegverkeer terecht komt", waarschuwt Wijngaard.