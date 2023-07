Alles voor de laatste keer: na dit schooljaar stopt basisschool in De Kiel

Het duurt nog een dikke week voordat in onze provincie de zomervakantie begint. Een periode die voor veel leerlingen in het teken staat van afronden en voor zes weken afscheid nemen van je juf of meester en je schoolvrienden. Voor de leerlingen van de basisschool in De Kiel is het een definitief afscheid, want na de zomervakantie gaat de school niet meer open.

Op dit moment zitten er nog zeventien leerlingen op de school in het dorp, maar acht daarvan gaan na dit schooljaar naar de middelbare school. Dan blijven er nog negen kinderen over. En dat is te weinig.

"Nu moeten stoppen"

De school heeft het zo lang mogelijk geprobeerd vol te houden, maar met dit lage aantal leerlingen, hebben ze toch de knoop moeten doorhakken, vertelt directeur Petricia Hepping. "Het was lastig om er een punt achter te zetten, maar voor de kinderen is het wel een kans om meer sociale contacten te krijgen. Dus dat is prettig."

Voor de leerlingen was het geen verassing, want de school heeft altijd een slag om de arm gehouden. Toch gaan de leerlingen de school missen. "Het is fijn dat er weinig kinderen op school zitten. En de ruzies worden hier snel opgelost", vertelt Lisanne.

Ook Esmée gaat de kleine groep missen. "We hebben een gezellige groep en we doen veel leuke dingen samen. Daarnaast kan ik mijn goed concentreren en kan de juf ons snel helpen."

Eindfeest

Om het schooljaar en de schooltijd goed af te sluiten, staat de laatste week voor de vakantie in het teken van feest. "Het voelt heel gek, omdat je een fijne school met een gemoedelijke sfeer achterlaat. Maar op de laatste schooldag geven we een eindfeest en we doen dit jaar ook voor het eerst een musical. Niet alleen met de kinderen die van school gaan, maar met alle leerlingen. Om de laatste week goed af te sluiten", lacht Hepping.

En na de zomervakantie, dan gaan de leerlingen en de meeste leraren naar de basisschool in een dorp verderop. In Schoonoord staat CBS de Slagkrooie klaar om de leerlingen op te vangen.