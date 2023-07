Shakespearetheater brengt drie keer extra Antonius en Cleopatra op de planken

Ondanks dat de 'echte' voorstellingen nog moeten beginnen, is het stuk Antonius en Cleopatra in het Shakespearetheater in Diever al bijna uitverkocht. De spelers zitten nu nog midden in de try-outvoorstellingen, na dit weekend ligt het vier weken stil, om zich vervolgens op te maken voor de première op 18 augustus.

De organisatie heeft daarom besloten twee extra voorstellingen te geven in september. Ook is er een extra try-outvoorstelling op 17 augustus. "De belangstelling is groot en in september was er nog ruimte voor meer, dus die ruimte pakken we", zegt regisseur Jack Nieborg.

Maximaal

"Elk jaar verbaas ik me weer over die enorme rijen bij ons theater. Het voelt elke keer weer als een cadeautje." Volgens de regisseur zijn die twee extra voorstellingen ook wel de max. "Meer ruimte is er niet, bovendien moet het ook wel leuk blijven voor de spelers en al die vrijwilligers rondom het theater. Veel van die mensen hebben ook een baan, dus al die weken vragen best wat van hen."