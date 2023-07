Ouderen herbeleven unieke tv-momenten: 'Dit soort programma's zie je niet meer'

De EK finale van 1988. Of Neil Armstrong die als eerste mens op de maan landt. Ouderen van woonzorgcentrum Het Ankel in Meppel gingen voor even terug in de tijd, door te kijken naar televisiebeelden van vroeger. Deze zogenoemde Huiskamer van Toen is een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds en Ziggo. Zij trekken de komende tijd langs verschillende verzorgingshuizen om ouderen unieke momenten van vroeger te laten herbeleven.

70 jaar televisie

"Ik vond 't wel mooi, interessant", zegt Geesje de Vries (93) als de vier minuten durende show is afgelopen. "En het is helemaal in kleur, het is fantastisch", voegt Jan Janssen (68) daaraan toe. De beelden laten hoogtepunten zien van 70 jaar televisie in de huiskamer.

Die van de maanlanding en Martin Luther King riepen gelijk herinneringen bij Janssen op. "Dat heb ik allemaal wel gezien. Ik verkocht tv's in die tijd. Ik heb de eerste kleurentelevisie nog verkocht." De Vries herinnert het zich allemaal 'een beetje'. "Ik was toen nog heel jong, dus dan vergeet je dat allemaal weer."

Geluksmomentje

Marlanda Blaauw, coördinator welzijn bij Het Ankel, benadrukt hoe belangrijk het is voor ouderen om leuke herinneringen op te halen. "Dat verhaal dat ze voor het eerst televisie kregen, dat komt nu weer terug. Het is een goeie prikkeling voor de hersenen; een geluksmomentje."