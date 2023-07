Wethouder pleit voor herten in Drenthe als voer voor wolf: 'Dat is geen slecht plan'

De provincie Drenthe moet edelherten herintroduceren, dat zou bijvoorbeeld kunnen in het Drents-Friese Wold. Dat zegt Mark Tuit, wethouder in Hoogeveen voor de PvdA. "Het is een eerste stap, een steentje in de vijver", aldus Tuit.

Afgelopen zondag werd in Wapse een schapenhouder gebeten door een wolf, nadat het dier eerst al schapen had doodgebeten. De wolf werd later op last van burgemeester Rikus Jager van Westerveld doodgeschoten. Daar deed een aantal natuurorganisaties aangifte tegen Jager.

Het opheffen van de nulstand is volgens Chris Smit de oplossing. Smit is professor bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en deed onderzoek naar hoe we de wolf buiten de deur kunnen houden, maar wel te behouden. "Op de Veluwe zie je nu al dat edelherten en zwijnen ervoor zorgen dat er minder schapen gedood wordt", aldus Smit. "Het is dus geen slecht plan."

Zwaar beschermd

"Boeren klagen terecht dat wolvenaanvallen een groot probleem zijn. Maar Europese wetgeving schrijft voor dat de wolf zwaar beschermd is en we moeten ons aan de wet houden", zegt Tuit, die als wethouder onder meer natuur en landschap in zijn portefeuille heeft.

Een mogelijke oplossing zou volgens Tuit het loslaten van edelherten zijn, die uitstekend geschikt zijn als prooi voor wolven. Dat zou wellicht voor een deel een einde maken aan de aanvallen van wolven op schapen.

Een edelhert kan zich niet uitbreiden

Momenteel loopt er in Hart van Drenthe een verdwaald edelhert. "Dat wordt nu gedoogd en misschien moet je daar meer bij introduceren zodat ze zich kunnen uitbreiden", aldus Smit. Er wordt nu nog de nulstand gehandhaafd, wat inhoudt dat wanneer er een edelhert loopt, dat mag worden afgeschoten.

Smit vindt dat het wildbeheer in Drenthe sowieso moet worden aangepast aan de wolf. "Boeren zullen er niet per se blij mee zijn, maar het zou goed zijn om ook de zwijnen weer toe te laten in Drenthe en ze moeten ervoor zorgen dat ze reeën minder beheren." Volgens Smit is de nulstand in Noord-Brabant al opgeheven en volgens hem zien ze daar al dat er minder schapen worden gegrepen door een wolf.

Wel waarschuwt Smit om het wildbeheer niet volledig aan de wolf over te laten. "Je moet het goed in de gaten houden."

Puzzel

Volgens wethouder Tuit is het op dit moment dweilen met de kraan open als er op deze voet wordt doorgegaan. "We moeten dus andere dingen verzinnen om deze puzzel te leggen. We weten dat een op de drie jonge edelherten op de Veluwe gegrepen wordt door een wolf. Drenthe is een prima provincie voor edelherten. Herten loslaten in het wild zou dus heel goed een deel van de puzzel kunnen oplossen."

En volgens Tuit brengt het edelhert nog meer voordelen met zich mee. "Het dier zou positief zijn voor de biodiversiteit in Drenthe en het is ook aantrekkelijk voor toeristen."

Voorstel eerst bespreken

Tuit was eerder landelijk projectleider bij het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid IVN Noord. Hij wil zijn voorstel op tafel leggen bij het eerste contact dat gemeentebestuurders hebben met de nieuwe gedeputeerde voor wolvenzaken. Dat zal in het najaar gebeuren.