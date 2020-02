Nick Bakker: Ik keer na dit seizoen als eredivisionist terug, 100% zeker

De operatie is inmiddels drie maanden geleden. "Op dit moment ben ik vooral bezig met mobiliteits- en krachtoefeningen. Binnenkort heb ik een test waaruit moet blijken dat het verschil in kracht in beide benen dusdanig klein is zodat ik de volgende stap in mijn herstel kan maken." De volgende stap in de revalidatie is buiten, op het veld. "Dat zal ik eerst nog in Groningen doen, maar zodra het kan meld ik me weer zoveel mogelijk in Emmen."

Bakker was afgelopen dinsdagavond weer even terug op de club om zijn teamgenoten aan te moedigen tegen Twente en genoot. "Met name in de eerste zestig minuten was het spel echt heel goed. Helaas vergaten ze zichzelf te belonen, maar kwam de overwinning niet in gevaar."

'Onze selectie is te goed om in de problemen te komen'

De geboren Groninger verwacht niet dat zijn club de komende maanden nog in de problemen gaat komen en moet waken voor degradatie. "Nee, daarvoor is de selectie te goed. Dus ja, ik keer na de zomer terug als eredivisie-speler. Dat is zeker."