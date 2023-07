Taak- en celstraf voor PGB-fraude in Assen en Hoogeveen

Een 63-jarige man uit Culemborg is voor PGB-fraude in Hoogeveen en Assen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De man sjoemelde met de urendeclaraties. Hij vulde meer uren in dan hij daadwerkelijk aan de zorg had besteed, waardoor hij onterecht PGB-geld opstreek. Dat is volgens de rechter valsheid in geschrifte. De Gelderlander streek bijna 108.000 euro onterecht op, dat geld moet hij terugbetalen.

Tijdens een controle aan het licht

De man verleende zorg aan twee mannen uit Assen en een man in Hoogeveen. Dat gebeurde in de periode van begin 2017 tot oktober 2020. De gemeente Hoogeveen deed aangifte van fraude. Tijdens een controle kwamen de malversaties aan het licht. Er werden continu negen dagdelen per week gedeclareerd. Nooit was er sprake van een vakantie of ziekte.

Dat kon volgens de controleurs niet kloppen. De Hoogevener die zorg kreeg van de man uit Culemborg, verklaarde bovendien dat hij vanaf 2017 al geen zorg meer ontving van die zorgverlener. Er was een jaar lang onterecht gedeclareerd. In de woning van de zorgverlener vonden de agenten meer urenbriefjes, ook voor de zorg van een vader en een zoon uit Assen.

Op twee plekken

Er werden bedragen in Culemborg gepind, terwijl volgens de urenregistratie de man op dat moment zorg verleende in Assen. De zestiger bekende grotendeels. De rechter vindt het ernstig dat de man kwalijk omging met het gemeenschapsgeld: "Dat geld is bedoeld voor de zwakkeren in onze samenleving".