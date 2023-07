Wulpen, voedselbossen en levende game: Cultuurfonds investeert in 57 Drentse projecten

Van brassmuziek tot Bach, van theater tot kunst en van wulpen tot aan voedselbossen; 57 Drentse projecten op het gebied van cultuur en natuurbeheer krijgen gezamenlijk bijna 160.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Het is de tweede subsidieronde van dit jaar van het Drentse cultuurfonds. In de eerste ronde werd ruim 163.000 euro verdeeld over 43 projecten. De projecten die aanspraak kunnen maken op het fonds zijn allemaal initiatieven van stichtingen en verenigingen van amateurs en vrijwilligers.

Broedvogels zenderen

Bij de natuurprojecten krijgt onder meer Stichting Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akkervogels een bijdrage voor het onderzoekproject naar de wulp. De broedvogel heeft het zwaar, maar Drenthe telt naar schatting nog 500 tot 800 broedparen. De stichting doet onderzoek naar de wulpen door het grondgebied te omrasteren en de wulpen te voorzien van zenders, zodat ze gevolgd kunnen worden om zo de overleving te monitoren. Met bijna 7.000 euro van het cultuurfonds kunnen zenders worden gekocht.

Een ander initiatief dat bijna 13.000 euro steun krijgt, is stichting Vereniging Drentse Voedselbossen voor het project Ontwerp je eigen voedselbos. Met dat project worden mensen gestimuleerd om een voedselbos aan te leggen. De vereniging hoopt dat er uiteindelijk een sliert van voedselbossen door heel Drenthe ontstaat. De subsidie voor de voedselbossen is de hoogste bijdrage in deze subsidieronde.

Dansende ouderen

In de cultuursector krijgt onder meer Stichting Danspaleis 10.000 uur. Dat is voor het project Dans je fit op veen en zand. Vanaf juli wordt op verschillende plekken in Drenthe een dansmiddag georganiseerd om ouderen samen te brengen met dansen en muziek.

Stichting The X Awareness kan rekenen op 10.000 euro voor het project Dark Wizard. Vanaf december kunnen deelnemers in Meppel meedoen aan een theaterproductie met game-elementen. De deelnemers vervullen de rol van de hoofdpersoon en bepalen waar het verhaal naar toe gaat. De levende game duurt drie uur en de scènes zijn voor elke deelnemer verschillend.