FC Emmen Rood Wit TV #28: Met een goed gevoel naar Sittard

Nick Bakker, Lorenzo Burnet en Dick Lukkien zijn de hoofdrolspelers in aflevering 28 (foto: RTV Drenthe)

In aflevering 28 van FC Emmen Rood Wit TV praten we, twee dagen na die overtuigende zege tegen FC Twente, met Lorenzo Burnet, Nick Bakker en Dick Lukkien.

Met Lorenzo Burnet, de linksback van de Drentse club die bezig aan een sterke fase, blikken we vooruit naar het duel van zaterdag tegen Fortuna Sittard en hebben we het over zijn huidige vorm.

Het herstel van Nick Bakker, die sinds eind november ontbreekt vanwege een gescheurde kruisband, verloopt voorspoedig. De verdediger was afgelopen dinsdag aandachtig toeschouwer bij FC Twente - FC Emmen. Bakker gaat ervan uit dat zijn ploeggenoten niet in degradatiegevaar gaan komen in de komende maanden. "Jullie zijn mij hier terug als eredivisiespeler", aldus de Groninger.

Dick Lukkien waagt zich in de vaste rubriek 'KoffieDick-kijken' niet aan een voorspelling voor aanstaande zaterdag, maar heeft wel een goed gevoel over het duel in Sittard.

De vraag in de Kwis van Karel is weer een lastige... Weet jij het antwoord?

Bekijk nu online: Aflevering 28 van FC Emmen Rood Wit TV

Lees ook: