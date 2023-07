Vormen donkere wolken een windhoos boven Sleen, of toch niet?

Meerdere pittige buien trokken vandaag over Drenthe. Het leverde fraaie beelden op, waaronder eentje uit Sleen, waar een trechtervormige windhoos onder een onweerswolk lijkt te hangen.

"De buien waren inderdaad vrij actief, met twee onweershaarden. Het gebied rond Emmen en de omgeving van Meppel en Hoogeveen kregen de meeste neerslag", vertelt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis.

Perspectief

Toch leverde het onweer geen windhoos op. Schijnt bedriegt, zegt Nienhuis over bovenstaande foto van Sharon Hartman uit Sleen. "Wat we op de aangehaalde foto zien is geen windhoos, maar een gevolg van het perspectief waarin de foto is gemaakt. De fotograaf kijkt eigenlijk onder de naderende bui door."

"Het donkergrijze, boogvormig van de fotograaf wegtrekkende gebied is de plek waar de bui lucht naar binnen trekt", aldus de weerman. "Daar stijgt de lucht, het condenseert, maar het regent er niet. De egale lichtgrijze plek links is de plek van de zware regenval. Ook rechts van de donkergrijze structuur zien we enige regenval, die hoort bij een andere bui die wat verder weg hangt."

'Indrukwekkend gezicht'

De structuur op de foto wordt in weerkundige vaktermen een arcus genoemd. "Het is normaal bij wat steviger onweersbuien die enige mate van organisatie hebben", legt Nienhuis uit. "Het heeft in ieder geval niets met een windhoos te maken. Zeldzaam is het niet, maar het kan een indrukwekkend gezicht zijn."