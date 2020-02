Defensie erkent aansprakelijkheid gedode militairen

Dat schrijft de Telegraaf. Defensie zegt tegen de krant dat er wordt gesproken over de precieze invulling van de schadevergoeding. De moeder van Schol zegt tegen de krant recht te hebben op een 'serieuze schadevergoeding'.

Uruzgan

Poortema en Schol waren gelegerd op de Johannes Postkazerne in Havelte. Tijdens hun uitzending naar Afghanistan werden zij onbedoeld door eigen Nederlandse eenheden in Uruzgan doodgeschoten. Achteraf bleek dat het bevel tot vuren is gegeven op basis van een verkeerde plaatsbepaling. De ouders van Poortema hebben geprobeerd om via een rechtszaak de verantwoordelijke commandant te vervolgen. De eis werd in 2010 afgewezen.

Gesprek

De minister van Defensie liet in 2018 weten open te staan voor een gesprek met de ouders. De Telegraaf schrijft dat minister Bijleveld inmiddels twee keer bij de families op bezoek is geweest. Zij zouden waarderen hoe de minister zich over de zaak heeft ontfermd.

Lees ook: