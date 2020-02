Assen steunt Holocaust Namenmonument ter herdenking 402 stadsgenoten

De steun vanuit Assen is te danken aan het CDA, dat vanavond in de raad met een motie kwam om dit landelijke initiatief te steunen.

Nooit vergeten

"402 stadsgenoten zijn op gruwelijke wijze vermoord. Dit mag nooit vergeten worden, daarom willen we eraan bijdragen dat deze herdenkingsplaats er komt. Want die is van onschatbare waarde voor nabestaanden, kinderen, kleinkinderen en alle volgende generaties", zei fractievoorzitter Ronald Witteman van het CDA.

Volgens het CDA is de viering van 75 jaar vrijheid dit jaar een goede aanleiding om aan te sluiten bij het landelijke initiatief. De namen van de omgekomen Assenaren zijn straks te lezen tussen de 102.000 namen van alle Nederlandse slachtoffers die op de namenwanden komen te staan. Daarvan adopteert de gemeente met de bijdrage van 20.000 euro vierhonderd namen. Want voor elke naam wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro. GroenLinks Assen besloot om zelf als raadsfractie voor 100 euro twee Asser namen te adopteren.

Niet unaniem

De financiële steun voor het Holocaust Namenmonument vanuit de Asser gemeenteraad was niet unaniem. ChristenUnie, D66 en de SP stemden tegen de motie. Zij vinden dat er in Assen juist voldoende initatieven zijn, die steun verdienen om de verschrikkingen van de oorlog te herdenken. Zoals eigen oorlogsmonumenten, educatie en herdenkingen op scholen, adoptie van oorlogsmonumenten en het aanbrengen van struikelstenen. Bij de drie partijen ligt de prioriteit in Assen en niet bij steun aan een Nationaal Monument in Amsterdam.

De oprichting van het Holocaust Namenmonument Nederland is een initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité. Eerder liet het Comité een namenwand plaatsen in het Nederlands Paviljoen in Auschwitz. Daarop staan de namen van bijna 57.000 Joden uit Nederland die in het concentratie- en vernietigingskamp zijn vermoord.

102.000 namen

Op het Holocaust Namenmonument Nederland komen de namen te staan van alle 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust die via Kamp Westerbork ook in andere vernietigingskampen dan Auschwitz zijn omgebracht. In april begint de bouw van de monument, dat volgend jaar klaar moet zijn.

Met de namenwand krijgt ons land een monument waar alle Nederlandse slachtoffers van de nazi-terreur kunnen worden herdacht.

In 2018 besloot de provincie Drenthe al 25.000 euro bij te dragen aan het Holocaust Namenmonument. De provincie ondersteunt al jaren Herinneringscentrum Kamp Westerbork, en vindt het logisch dat Drenthe gezien de geschiedenis van doorgangskamp Westerbork ook meebetaalt aan de namenmuur.

Lees ook: