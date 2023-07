Topdrukte verwacht bij alarmcentrale ANWB in Assen deze zomer

Afgelopen zaterdag begon de zomervakantie in Midden-Nederland, morgen is het zuiden van het land aan de beurt en volgende week krijgt Noord-Nederland zomervakantie. Veel vakantiegangers vertrekken de komende weken dan ook naar het zuiden van Europa, waar het op dit moment uitzonderlijk warm is.

Toch zorgen die hoge temperaturen nu niet voor extra drukte bij de ANWB alarmcentrales, waaronder Assen, vertelt woordvoerder Sanne Over. "Wij zien geen opvallende stijging naar aanleiding van de hoge temperaturen. Toch is het belangrijk dat mensen hun auto goed checken voordat ze op reis gaan."

Opschalen

De ANWB rekent erop het komende zomer wel drukker te krijgen dan andere jaren. "Wij verwachten deze zomer 800.000 telefoontjes", vertelt Over. Dat is een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van afgelopen zomer (740.000) en 100.000 belletjes meer dan de zomer voor corona. "De stijging komt doordat steeds meer mensen met de auto op vakantie gaan."

Met het aantal telefoontjes dat de ANWB voor de boeg heeft, hebben de centrales in Assen en Den Haag het aantal medewerkers flink opgeschaald. "In Assen werken tijdens het hoogseizoen honderd extra hulpverleners", vertelt Over.

Het totale aantal medewerkers bij de ANWB-centrales is in de zomer 1.000, ten opzichte van 450 buiten de zomermaanden. Naast de Nederlandse kantoren werkt de organisatie ook vanuit Barcelona, Lyon, München en het nieuwe kantoor in Piolenc, vlak boven Avignon. Vanuit deze locatie moeten vooral relatief simpele mankementen, zoals een kapotte autoband, worden verholpen.

Ook zet de ANWB extra wegenwachtauto's in over de grenzen. "Met de vier extra wegenwachten vanuit het nieuwe servicepunt in Piolenc rijden er dit jaar 24 wagens in Frankrijk en Italië", vertelt Over.

Telefoontjes uit Duitstalige landen

De hulpverleners in Assen helpen met name mensen die pech hebben binnen Nederland, maar ze kunnen ook telefoontjes uit het buitenland verwachten. "De alarmcentrale doet ook Duitstalige ondersteuning in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dat betreft Nederlandse vakantiegangers die pech hebben in die landen", legt Over uit.