De zes finalisten van Dorpshuis van het Jaar 2020 zijn bekend!

Paul van Schie van de BOKD, die de verkiezing organiseert: "Alle dorpshuizen die deelnemen krijgen sowieso duizend euro. Ze krijgen ook veel aandacht. En de winnaar die krijgt nog eens 1500 euro extra. Dorpshuizen hebben het niet altijd breed, dus dit is een mooi extraatje denk ik."

De genomineerden

De verkiezing kreeg dit jaar een thema mee: 'Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?'. Alle 183 dorpshuizen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties in Drenthe konden meedoen. Tien daarvan hebben hun toekomstvisie ingezonden, en daaruit zijn nu de volgende zes finalisten geselecteerd:

- De Heugte in Nieuw-Balinge

- d'Anloop in Schipborg

- De Trefkoel in Gasselte

- De Schulp in Assen-Oost

- Het Oor in Hoogeveen

- Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord

Enthousiaste reacties

Jose Post van De Heugte in Nieuw Balinge: "Wauw! Wat super, wat leuk! Daar kunnen we een feestje op bouwen. We hebben ons best gedaan om de formulieren goed in te vullen, dat is schijnbaar gelukt. We hebben een visie gemaakt en een 'koektrommelactie' gehouden, waarin veel initiatieven vanuit de bevolking zijn gekomen. Nu gaan we een deel van die visie uitwerken. Onderdeel daarvan is 138 zonnepanelen te plaatsen op het dorpshuis, dat is al in gang gezet. Wat we op korte termijn wel heel graag zouden willen is van de voormalige peuterspeelzaal een fitnesscentrum maken."

Roelof Hadderingh van De Trefkoel in Gasselte: "Super! Dit is echt fantastisch. Stiekem had ik het wel verwacht, je kijkt toch wel een beetje naar andere dorpshuizen en dan denk je, 'we doen het niet slecht, wij passen wel in dat rijtje'. Om te winnen gaan we vooral door met wat we nu doen. We zijn al een goede weg ingeslagen om mensen uit het dorp hier naar binnen te trekken. We gaan genieten van deze nominatie!"

Jij mag stemmen

De zes finalisten gaan samen met BlijfKijken een film maken over hun eigen dorpshuis. RTV Drenthe komt ook op bezoek voor tv-opnamen. De winnaar wordt uiteindelijk bepaald door een vakjury, een dorpshuizenjury en het publiek dat via internet kan stemmen.

Op TV Drenthe kun je op 11 en 12 mei kijken naar de eerste uitzendingen van de dorpshuizenverkiezing. Na de laatste uitzending in mei kun jij ook stemmen op je favoriet. Houd dus TV Drenthe én onze website in de gaten.

