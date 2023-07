Heli Holland verdacht van fraude met onderhoud 'koninklijke' helikopter

Heli Holland wordt verdacht van valsheid in geschrifte en het niet luchtwaardig (onder)houden van een helikopter die onder meer werd gebruikt door de koning. Dat bevestigt de Landelijke Eenheid van de politie tegenover het Financieele Dagblad

Bij het hoofdkantoor van het helikopterbedrijf in Emmer-Compascuum en een vestiging in Den Helder werden vorige week invallen gedaan. De politie legde toen beslag op de helikopter die af en toe gebruikt werd door de koning. De helikopter staat nu op vliegveld Den Helder, in een afgesloten en verzegelde hangar die niet gebruikt mag worden.