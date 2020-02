Inwoners Coevorden verdeeld over mogelijke terugkeer auto in binnenstad

Zo'n 300 inwoners kwamen naar de bijeenkomst om kennis te nemen van de schetsen die er nu liggen voor de herinrichting van de Bentheimerstraat, de Sallandsestraat en de Friesestraat. Kern van de plannen is dat het historische gevoel terug moet komen, dat er meer groen komt en dat de waterafvoer beter wordt.

Intensief voortraject

De plannen zijn niet zomaar tot stand gekomen. Er is een intensief voortraject geweest waarbij inwoners en ondernemers diverse keren om tafel hebben gezeten. Voor alleen de herinrichting van de drie straten is één miljoen euro beschikbaar, zegt projectmanager Gert van der Kooi van de gemeente. "Maar er is ook geld voor andere zaken, mede dankzij de provincie."

Zo komt de Friesestraat er mogelijk uit te zien. (Rechten: RTV Drenthe / Steven Stegen)

Op de bijeenkomst blijken veel bezoekers behoorlijk positief over de voorgestelde aanpak. Alleen die auto's in de kop van de Friesestraat, die zorgen voor verdeelde reacties. "Er is jaren gestreden om ze weg te krijgen en nu moeten ze terug? Ik vind het niks", zegt een oudere inwoner. Een ander vindt het juist prima. "Het zorgt voor reuring en dat kan Coevorden wel gebruiken, het is nu nogal saai."

Besluit in april

Of de heilige koe tijdens de openingsuren van de winkels terugkeert in de Friesestraat is uiteindelijk aan de gemeenteraad. Die wordt geacht om in april de knoop door te hakken. "We willen in juni aan de slag en in september moet het allemaal klaar zijn", aldus Van der Kooi.