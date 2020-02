Tijdelijke vergoeding HUB-taxi in afwachting van bushalte oplossing Lhee

Reizigers kunnen tegen het normale bustarief met de HUB-taxi reizen tussen Lhee en busstation Dieverbrug of station Beilen.

Tot eind vorig jaar reed de kleine buslijn 35 kriskras door Lhee en Dwingeloo. Het OV-bureau Groningen Drenthe laat sinds de nieuwe dienstregeling alleen de nieuwe grote lijn 28 van Beilen naar Meppel langs Lhee rijden over de provinciale weg. Daar is één nieuwe halte in aanleg voor het hele dorp.

Buurtbewoner Peter Klemann maakte bezwaar tegen de nieuwe halte en stapte naar de rechter. Hij vreest voor zijn uitzicht, de halte ligt volgens hem op een verkeersonveilige plek bij een kruising waar hard gereden wordt en hij wil geen hangjeugd in de nieuwe halte die de hele tijd bij hem naar binnen gluurt.

De provincie legde de bouw van de halte stil en bus 28 raast nu Lhee voorbij. Daardoor moeten reizigers van en naar Lhee minimaal vijftien minuten lopen naar een halte in Dwingeloo of in het Nationaal Park midden in het bos. En langs de provinciale weg loopt geen fiets- of voetpad.

Met Lhee in gesprek over definitieve oplossing

De gemeente gaat met inwoners van Lhee in gesprek om te komen tot een alternatieve plek voor de enige halte langs de provinciale weg. Daar moet ook de provincie aan meewerken. Qbuzz testte onlangs nog een alternatief: kan de lange gelede bus een kort extra rondje door Lhee maken. Maar dat blijkt niet haalbaar door de smalle wegen in het dorp.

Tot die tijd met de HUB-taxi

De compensatieregeling voor de HUB-taxi geldt alleen op werkdagen overdag voor reizigers van en naar Lhee. Hoe de HUB-taxi werkt en hoe de vergoedingsregeling in elkaar steekt kun je lezen op de site van Qbuzz.

De HUB-taxi moet je vooraf bestellen en als je gegarandeerd een andere OV-aansluiting wilt halen moet je dat minimaal twee uur van te voren doen. Anders kan de taxi je een kwartier eerder of later ophalen omdat de taxi gedeeld kan worden met andere reizigers. OV consumentenorganisaties hebben de afgelopen twee jaar veel kritiek gehad op de nieuwe HUB-taxi.