Miljoenenreconstructie van Veemarktplein in Assen iets minder duur

Het nieuwe evenementenplein zou eerst 2 miljoen euro kosten. Dat dreigde met alle tegenslagen 3,3 miljoen te worden. Maar de kosten van de hele operatie komen uiteindelijk uit op ruim 3 miljoen, zo blijkt uit de eindafrekening een jaar later.

Geen claim aannemer

Want een claim van de aannemer, waar financieel ook al rekening mee was gehouden, die komt er niet. De aannemer die de herinrichting uitvoerde had aangekondigd dat hij een claim overwoog, vanwege al het meerwerk en ook de forse vertraging van de klus. "Maar daar zijn we in goed overleg uitgekomen", aldus de gemeente.

Het college van B en W kan het meevallertje in het verhaal Veemarktplein wel goed gebruiken. Want de herinrichting van het grote Veemarktterrein was er eentje van veel tegenslagen. Daardoor werd het een veel duurder verhaal, tot grote ergernis van de raad. En ook nog eentje van een lange adem. Want in 2018 moest vanwege de TT Kermis alles voor nood weer dichtgegooid, waarna alles weer opengetrokken moest worden. Dat leidde tot dubbel werk.

Groener evenementenplein

De enorme stenen vlakte met parkeerplaatsen moest op de schop vanwege de komst van de woonwijk Asselyn op het noordelijke deel, vervanging van de riolering, en herinrichting van het zuidelijke deel tot een groener en gezelliger evenementenplein. Het vernieuwde Veemarktplein had al voor de TT Kermis in juni 2018 klaar zullen zijn, maar dat werd pas voorjaar 2019.

Explosieven

De eerste tegenslag was de verdenking van niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem, waardoor het hele terrein afgezocht moest worden en de reconstructie de eerste vertraging opliep. Daarna kwam er allerlei extra bodemverontreiniging aan het licht. En tot overmaat van ramp bleek er ook nog veel meer veen in de bodem te zitten, waardoor de fundering onder het plein zwaarder moest.

Hoofdpijndossier

Voor toenmalig wethouder Janna Booij van Stadspartij PLOP werd de klus een heus hoofdpijndossier. Ze moest tot twee keer toe naar de raad om te melden dat het allemaal veel duurder werd. Eerst zou het 8 ton extra zijn, waar de raad al chagrijnig van werd. Maar het drama bleek even later nog groter, namelijk 1,3 miljoen. Booij is inmiddels vertrokken, omdat haar partij uit de coalitie stapte. En dan is er nu, een jaar na dato, een meevaller te melden. De 275.000 euro die overblijft gaat terug naar naar de algemene middelen.

De wijk Asselyn op het Veemarktterrein: de bouw begint deze zomer (Rechten: Credo)

Wachten op Asselyn

Ondertussen wacht het noordelijke deel van het plein op de start van de woningbouw. Daar komt de wijk Asselyn met 67 stadsvilla's en hofwoningen. Het terrein is door de gemeente inmiddels bouwrijp gemaakt. De bouw van de huizen begint komende zomer. Dat is ook een jaar later dan gepland.

