Het Oranjekanaal van schilder Reinhart Dozy: toen en nu

Reinhart Dozy (1880 - 1947) heeft het Drentse landschap op meerdere schilderijen vastgelegd. Annemiek Rens, conservator Drents Museum: "Hij schildert hier in ongeveer 1933 het Oranjekanaal. Je ziet hoe hij heel erg bezig is met die bocht, de kleuren, de weerspiegeling van de bomen in het water, het is een heel mooi schilderij."

Steiler en breder

Samen met auteur Jan van Ginkel maken we een vergelijking van het landschap op het schilderij en het landschap nu. "In de eerste plaats valt de breedte van het kanaal op en de steilte van de taluds. Dat heeft er mee te maken dat in de twintiger jaren het Oranjekanaal, zoals Dozy dat kende, werd verbreed en verdiept. Tegelijkertijd werden beschoeiingen aangebracht waardoor dat inzakken aan de randen, wat op het schilderij goed te zien is, niet meer voorkomt."

'Mijn droomkanaal'

Van Ginkel: "Dozy woonde een deel van elk jaar in Elp, van daaruit zwierf ie rond door Drenthe om impressies te maken van het landschap wat hem zo boeide. Het Oranjekanaal vanuit Elp gezien is maar twee kilometer en dat leverde hem hele boeiende landschappen op. Zodanig zelfs - en dan kun je hem hier zien zitten mijmeren - dat ie het 'mijn droomkanaal' noemde."

Barbizon van het Noorden

Het schilderij maakt deel uit van de tentoonstelling Barbizon van het Noorden in het Drents Museum, die nog tot en met 22 maart 2020 te bezoeken is. Je ziet hier werk van grote kunstenaars uit de negentiende en twintigste eeuw die de natuur van Drenthe ontdekten en in schilderijen vereeuwigden.

Kunstwerken van onder meer Israëls, Mesdag en Van Gogh laten de unieke eigenschappen van Drenthe zien. Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling samen met Stichting Het Drentse Landschap.

