Assen bereidt zich voor op Ride for the Roses: duizenden fietsers verwacht

Op het TT Circuit in Assen is vandaag het officiële startschot gegeven voor Ride of the Roses 2020. Het fietsevenement van KWF Kankerbestrijding wordt in september in Assen gehouden.

Burgemeester Marco Out draaide alvast warm voor het evenement. Hij fietste met Vivian Aafjes (KWF Kankerbestrijding) en Gerard de Haan (kankeronderzoeker UMCG) een rondje over het TT Circuit. Op het circuit wordt op 27 september gestart en gefinisht door de duizenden verwachte deelnemers.

"Het is een fantastisch evenement", vindt Out, die zelf graag mag wielrennen. "De fietsers komen vanaf het circuit dwars door Assen en rijden dan de provincie in." De burgemeester heeft vorig jaar ook meegedaan, in Goes. "Je fietst met heel veel mensen tegelijk die honderd kilometer, omdat je als groep bij elkaar moet blijven. Dat is heel bijzonder. Ik doe dit jaar natuurlijk ook weer mee en ik hoop dat we heel veel mensen in Assen mogen verwelkomen."

Twee onderzoeken in de versnelling zetten

Dat hoopt ook Annebel Schipper van KWF Kankerbestrijding. "Drenthe is natuurlijk de fietsprovincie van Nederland, dus ik hoop dat heel veel mensen meedoen, zodat we veel geld kunnen ophalen." Dat geld gaat dit jaar naar twee onderzoeken van het UMCG: een onderzoek naar protonentherapie en een onderzoek naar bestrijding van leukemie.

Ride for the Roses start en eindigt elk jaar op een andere locatie. Zo ging de tocht vorig jaar langs de Deltawerken in Zeeland en heeft het evenement ook eens plaatsgevonden midden in een groot bloemenveld. Schipper: "We zijn heel blij dat we dit jaar op zo'n bijzondere locatie als het TT Circuit terecht kunnen. Wie wil er nou niet eens op een racebaan fietsen?"

Mooi fietspad

Peter Oosterbaan, directeur van het circuit, beaamt dat er een mooi fietspad ligt. "Het asfalt is net nieuw en de baan is lekker breed voor de vele fietsers", constateert hij.

Oosterbaan vindt het belangrijk dat het TT Circuit ook betrokken is bij maatschappelijke evenementen. "We zijn er heel trots op dat Ride for the Roses hier plaatsvindt. Toen ze ons benaderden, hoefden we er niet lang over na te denken."

Miljoenen

In de afgelopen 22 jaar werd er tijdens Ride for the Roses al ruim 15 miljoen euro opgehaald. Bij de vorige editie in Zeeland werd er 850.000 euro bij elkaar gefietst. Na afloop werd bekend gemaakt dat Assen de volgende organisator is. Inschrijven voor Ride for the Roses kan op de website van het evenement.

Lees ook: