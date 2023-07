Drentse scholen vrezen voor toekomst schooluitjes

Er zijn zorgen bij Drentse middelbare scholen over het doorgaan van schooluitjes. Door het schrappen van de verplichte ouderbijdrage krijgen scholen minder geld binnen om uitstapjes te kunnen organiseren.

Door een nieuwe wet mogen kinderen niet meer worden uitgesloten van excursies en schoolreisjes wanneer hun ouders de kosten niet kunnen betalen. De scholen moeten dan de kosten bijpassen.

'Kansenongelijkheid wordt groter'

"De intentie van de wet is goed", zegt directeur Ralf Buiter van het Dr. Nassau College in Assen. "Maar hij heeft een vervelend neveneffect. De kansenongelijkheid wordt groter, in plaats van kleiner. Scholen waar meer ouders de vrijwillige bijdrage betalen, kunnen nog wel op excursie. Maar scholen waar ouders niet kunnen of willen betalen niet."

Buiter maakt zich zorgen dat scholen in de toekomst minder inkomsten krijgen en daardoor sommige activiteiten moeten afgelasten. "Ik kan me ook niet veroorloven om lessen Nederlands te schrappen omdat we een excursie willen."

'Uitstapjes zijn belangrijk'

De schooldirecteur benadrukt het belang van de uitstapjes. "Welke herinnering heb jij aan je middelbare schooltijd? Ik herinner mij nog heel goed dat ik op de Eiffeltoren stond in Parijs. Daar was ik nog nooit geweest. Het geeft je een ruimere blik op de wereld. Dat wil je ook meegeven aan de volgende generatie."

Buiter pleit voor financiering vanuit het Rijk. "De afgetreden minister Wiersma van onderwijs wilde onderzoeken of de schoolkosten helemaal konden worden afgeschaft en dat we extra budget kregen om dit soort activiteiten te organiseren. Maar het zal nog wel even duren in Den Haag."