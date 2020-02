'Ik schrok me rot toen ik mijn poëziealbum op Facebook zag'

Gea van der Veen uit Hoogeveen keek raar op toen ze haar eigen poëziealbum voorbij zag komen op Facebook. Ze had nooit gemerkt dat het niet meer bij haar thuis was. Onbedoeld was het bij kringloopwinkel Het Goed terechtgekomen.

"Ik herkende het handschrift van mijn moeder en schrok me rot", zegt de Hoogeveense. Eerder deze week stuitte ze op de Facebookpost van Het Goed in haar woonplaats waarin een poëziealbum te zien was. De kringloopzaak was op zoek naar de eigenaar. "Ik volg Het Goed zelf niet, maar het bericht is maar liefst 246 keer gedeeld en ik had mazzel dat het bij Facebookvrienden van mij terechtkwam, waardoor ik het zag."

Verkeerde doos

Van der Veen zit middenin een verhuizing. "We hebben nog niet alle dozen uitgepakt. Het Goed heeft voor de verhuizing een aantal dozen met spullen bij ons opgehaald. Waarschijnlijk heeft iemand per ongeluk een verkeerde doos meegenomen en zat mijn poëziealbum daarin."

Ze had hem nog niet gemist, bekent ze. "We hebben nog best veel onuitgepakte dozen in de garage staan en pakken er telkens een paar uit. Als dit bericht niet op Facebook was gezet, had het nog een hele tijd kunnen duren voordat ik ontdekt had dat mijn poëziealbum weg was. Dan was ik het waarschijnlijk definitief kwijt geweest."

'Heel dierbaar'

Het album is van 1971 en het is Van der Veen heel dierbaar. "Het zo iets persoonlijks, waarin je je hele leven voorbij ziet komen. De eersten die erin geschreven hebben, waren mijn ouders. Mijn vader is er al dertig jaar niet meer, maar hij staat hier wel in. Ook mijn opa's en oma's, die ook al lang geleden overleden zijn, hebben erin geschreven. Ze hebben bij Het Goed goed ingeschat dat dit boekje iemand wel eens heel dierbaar kon zijn."

Van der Velden heeft haar album eerder deze week opgehaald. Of ze nog meer spullen kwijt is? Ze lacht. "Ik zou het niet durven zeggen. Als je bij ons in huis komt schrik je je kapot. We zijn nu met de keuken bezig en hebben amper leefruimte. We wonen tussen de dozen. Ik kan alleen maar hopen dat er niet nog meer dierbaars in die doos zat."

Onlangs sprak de Hoogeveense iemand die alle dozen die al dertig jaar ongeopend op zolder stonden had weg gedaan toen ze ging verhuizen. "Dat zou ik toch niet doen. Mijn poëziealbum ligt bij mij ook niet dagelijks op de salontafel, maar hij betekent wel heel voor mij. Ik ben heel blij dat hij er nog is."