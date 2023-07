Donderdag Meppeldag kan weer voluit: 'Meppel schreeuwde om terug te gaan naar zes dagen'

Donderdag Meppeldag is deze zomer weer zes dagen. De festivals 's avonds op alle pleinen in de stad keren ook terug op het programma.

Het evenement trekt jaarlijks zo'n 10.000 bezoekers per dag naar het centrum van Meppel. Met Mokum in Meppel gaat dat richting de 15.000 of er overheen. Vorig jaar gingen de Donderdag Meppeldagen terug van zes naar vier dagen, vanwege financiële moeilijkheden na de coronajaren. Om 21.00 uur stopten de festiviteiten, omdat het organisatorisch niet rond te krijgen was.

Die problemen zijn nu grotendeels voorbij. Het festival gaat weer naar zes dagen en gaat door tot in de late uurtjes, met muziek op de pleinen. "Onze ambitie was om weer te gaan voor zes dagen", zegt Harrie Harskamp, de nieuwe voorzitter van Donderdag Meppeldag. "Maar zes dagen is wel kostbaar. Dus we hebben er vijf plus een dag van gemaakt."

Rekensom

Vijf plus een is zes. Maar toch ook weer niet. Vijf donderdagen is het festival namelijk gewoon zoals het was. In de ochtend en middag is er een programma dat in het teken staat van een thema. Een rommelmarkt, straattheater, foodtrucks, spellen of een pride bijvoorbeeld. En 's avonds spelen dj's en artiesten op de podia op de pleinen. "Nieuw is dat er dit jaar op meerdere avonden één mystery-act is. We maken van te voren niet bekend wie er komt optreden. Dat hoor en zie je pas, als je er bent."

Ook nieuw is dat er dit jaar in de avonden met munten betaald kan worden, dit moeten de rijen voor het drinken te verkorten.

De 'plus een' is de eerste dag van Donderdag Meppeldag, op 20 juli. Dan is er de optocht van versierde wagens. "Die luidt de vijf verschillende thema's van dit jaar in. Het is de introductie." Een thema in de stad of feest op de pleinen is er die dag verder niet. In de avonduren gaat het feest wel door in de cafés, daar houden ze een 'pre-Mokumfeest'.

Minder financieel draagvlak

Harskamp spreekt van een semicorona-editie. "We merkten dat door corona er minder financieel draagvlak was. Er was ook minder horeca in de stad. Enkele cafés verdwenen." Dat maakte het voor ons moeilijk om de zes traditionele dagen in de lucht te houden. En ongevoelig voor de samenleving was de organisatie ook niet. "Meppel schreeuwt om weer terug te gaan naar de traditionele zes dagen."

Makkelijk is het allemaal niet geweest, erkent Harskamp. Er gaat steeds meer tijd zitten in de organisatie, die op vrijwilligers draait. "Ik werk er gewoon naast en in het begin was ik veel tijd in de week bezig voor Donderdag Meppeldag. Dat kan je niet volhouden." Voor de langere termijn is dat al helemaal niet houdbaar. "Vind nog maar eens vrijwilligers als er steeds meer bij komt kijken."