Eerste deukje in nieuw provinciebestuur: zeker vijf BBB'ers willen Meeuwissen (VVD) niet als gedeputeerde

Het eerste deukje in het nieuwe provinciale bestuur van BBB, VVD, PvdA en CDA is er. Zeker vijf, maar mogelijk zes BBB-Statenleden hebben tegen de komst van gedeputeerde Willemien Meeuwissen (VVD) gestemd. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

Er is nooit een gedeputeerde die met de instemming van iedereen (dus 100 procent van de stemmen) aan de slag kan. Een paar of zelfs een handvol nee-stemmers zijn er altijd. In totaal stemden negen Statenleden tegen Meeuwissen. Dat is veel. En het opmerkelijkst is dat die voor het grootste deel niet uit de oppositie komen - zoals gebruikelijk - maar uit de coalitie zelf: namelijk uit de BBB.

RTV Drenthe voerde een tiental gesprekken met politieke insiders van het provinciebestuur en daaruit kun je concluderen dat het probleem dat een deel van de BBB-fractie heeft met gedeputeerde Meeuwissen tweeledig lijkt te zijn. Het heeft zowel met de VVD als partij te maken als met de persoon. Een aantal BBB'ers vindt de VVD als partij "onbetrouwbaar" en heeft moeite met hoe Meeuwissen volgens hen zelf acteert en overkomt. Daarbij valt een aantal keren het woord "arrogant".

Meeuwissen reageert verbaasd

"Ja, ik was vel verbaasd en verrast na de stemming. Maar het is wat het is. Ik heb het er met Gert-Jan (Schuinder, fractievoorzitter BBB, red.) over gehad: wat gebeurt hier? Volgens hem is er niks aan de hand. En als er wel wat is: mijn deur staat open voor iedereen."

Verder wil Meeuwissen niet reageren. Ze laat nog wel weten dat veel specifieke punten die Drentse BBB-fractie inbrengt "wij als Drentse VVD het met hun eens zijn".

Reactie BBB-voorman Schuinder

BBB-fractievoorzitter en -onderhandelaar Gert-Jan Schuinder maakt zich er naar eigen zeggen niet druk om. "Ik weet niet wie binnen mijn fractie tegen Willemien Meeuwissen heeft gestemd. Dus dat dat is gebeurd, kan ik niet ontkennen en ook niet bevestigen. Als het zo is, dan is dit iets voor Willemien om op te pakken. Maar ik zou mij er niet druk over maken als ik haar was. Als het zo is dat er bij ons is tegen gestemd, denk ik niet dat het aan de persoon Willemien Meeuwissen ligt, maar dat een deel van mijn fractie het mogelijk niet eens is met het landelijke VVD-beleid."

Vroege lijmpoging

Volgens verschillende politieke insiders heeft de vorming van de huidige coalitie van BBB, VVD, PvdA, en CDA in het begin aan een zijden draadje gehangen. De BBB zou in eerste instantie geen zaken hebben willen doen met de VVD, maar gaf voorkeur aan de PVV of de ChristenUnie in een coalitie samen met PvdA en CDA.

Vlak voor of na de verkenningsfase is een lijmpoging gedaan tussen VVD en BBB. Die schijnt in een ijzige sfeer te zijn verlopen. Schuinder vindt dat het beeld anders is en dat het zeker geen lijmpoging was: "Het klopt dat we lang stil zijn geweest over met wie we verder aan tafel verder zouden praten. Het was dat de VVD niets van ons hoorde en zich toen buitengesloten voelde. Daar hebben we het over gehad."

Coalitiepartners weten van niks

Zowel PvdA-Statenfractievoorzitter Hendrikus Loof als zijn collega's Kees Vianen (VVD) en Bart van Dekken (CDA) zeggen zelf niet te weten waar de tegenstemmers tegen Willemien Meeuwissen zitten. Alle Statenleden van die drie coalitiepartijen hebben allemaal voor gestemd.

Meeuwissen is niet de enige

"Ik maak me ook niet druk over de acht tegenstemmers tegen onze gedeputeerde Jisse Otter", zegt Schuinder. Maar waar de 'pijn' bij Otter zit is wel duidelijk: bij de oppositie. Want die debatteerde voorafgaand aan de stemming over Otter nog even over zijn Twitter-gedrag. Volgens D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters retweet Otter uitspraken en artikelen die bijdragen aan polarisatie. Daarbij gaat het vaak om tweets en artikelen over stikstofbeleid. Ook zou Otter op zijn account hard hebben uitgehaald naar de Partij voor de Dieren, GroenLinks en coalitiepartner VVD.