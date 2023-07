Geen tijdelijke woningen op sportpark Smilde: 'kosten te hoog'

Dat zit hem vooral in de aanpassingen aan het verkeer die gedaan moeten worden. Er zou een nieuwe kruising moeten komen richting de huizen. Voor voetgangers is er een extra pad nodig richting de sporthal. Ook het terrein waar de huizen zouden komen moet dan verhard worden en de aanleg van gas, water en elektra zou lang duren.

Tekort aan huurwoningen

De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor starters, mensen in echtscheiding en statushouders die snel huisvesting nodig hebben. Het sportpark kwam als beste locatie uit de bus volgens de gemeente, omdat het een plek is in de buurt van winkels, scholen en openbaar vervoer.

De bedoeling was dat de huizen dan zo'n tien tot vijftien jaar zouden blijven staan. In Nederland is er sprake van een fors tekort aan woningen. Vooral betaalbare woningen in zowel de koopsector als in de huursector zijn lastig te vinden. Smilde kampt vooral met een tekort aan huurwoningen.