Eerste uitnodiging Boonstra voor Oranje

In het weekend van 12, 13 en 14 maart gaat Nederland op stage in Duitsland en werkt het in Magdeburg een oefeninterland af tegen het thuisland. Boonstra hoort op 6 maart of hij bij de definitieve selectie zit.

De lijnspeler van de Zwartemeerders heeft meerdere jeugdinterlands achter zijn naam staan. Tot een debuut in de A-ploeg kwam het nog niet.

E&O

In 2016 stapte Boonstra over van E&O naar Hurry-Up. Met de oranjehemden debuteerde hij in de BENE-League. Het contract van Boonstra in Zwartemeer loopt door tot de zomer van 2021.

Kampioenspoule

Op zaterdag speelt Boonstra met Hurry-Up in eigen huis. Koploper van de BENE-League Achilles Bocholt komt op bezoek. Bij een zege is de formatie van Joop Fiege zeker van de kampioenspoule.