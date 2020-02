Interstage uit Meppel mag het podium van het songfestival bouwen

Een mooie opdracht voor het bedrijf Interstage uit Meppel. Ze mogen het podium bouwen voor het Eurovisie Songfestival in mei van dit jaar in Rotterdam.

Omdat Duncan Lawrence vorig jaar voor Nederland het songfestival won, mag Nederland het evenement organiseren. Ahoy in Rotterdam is de plek waar het gehouden wordt. Een miljoenenproject waar nogal wat partijen bij betrokken zijn.

Het Meppeler bedrijf heeft de aanbesteding voor de bouw van de podia gewonnen. Zowel voor het grote podium als de zogenoemde 'Green Room' zijn ze verantwoordelijk. Ze werken in dit project samen met decorbouwer Unbranded uit Hilversum. Interstage is eerder ook verantwoordelijk geweest voor de bouw van de songfestivalpodia in Wenen in 2015 en het songfestival in Kiev in 2017.

Je wil dit vanzelfsprekend ook in eigen land bouwen" Roy Rietberg van Interstage

"Natuurlijk zijn we hier erg blij mee, want als je het al tweemaal in het buitenland hebt gedaan dan wil je het vanzelfsprekend ook in eigen land doen", zegt Roy Rietberg van Interstage. Rietberg en zijn mensen doen dit soort klussen vaker. Zo zijn ze verantwoordelijk voor de constructie van de podia tijdens de Vrienden van Amstel Live. Ook in Ahoy. Ze bouwen podia tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament en de podia van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Daarmee hebben ze een naam opgebouwd.

Het songfestival is voor Nederland en voor Interstage een groot project. De uitzending is in 44 landen te zien. Er kijken zo'n 180 miljoen mensen naar. "De NOS ging niet voor de laagste prijs, maar wel voor ervaring. Bovendien gaan we deze klus met bekenden doen."

Eerder vertelde directeur Gino Spijkerman van Interstage over zijn bedrijf in het programma 'Ondernemen in Drenthe'.

