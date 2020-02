Prestatievoetbal op zaterdag voor het eerst groter dan zondag in district Noord

"Deze trend is zeven jaar geleden ingezet. Maar vooral de afgelopen drie jaar is het fors toegenomen", zegt Van Driel. "De KNVB is nu bezig met een onderzoek naar de wensen van alle clubs, zodat de bond er in de toekomst goed op in kan spelen. "Kun je speelbare competities maken? Misschien wel gemende competities met zaterdag- en zondagclubs? En misschien wordt er ook wel aan gedacht om een horizontale overgang te maken. Dat een club van de tweede klasse zondag rechtstreeks kan overstappen naar de tweede klasse zaterdag. Als dat gebeurt dan denk ik dat het allemaal nog veel sneller gaat", zegt Van Driel. Nu moet zondaghoofdklasser MSC uit Meppel volgend seizoen in de vijfde klasse van de zaterdag beginnen.

Praktische problemen

De grote voorkeur voor de zaterdag zorgt hier en daar al wel voor praktische problemen. "Vooral in de grote steden zijn de accommodaties nu al helemaal vol op de zaterdag met jeugd- en andere senioren-teams. Ik hoorde dat in het westen de jongste jeugd daarom noodgedwongen alweer op de zondag speelt."

Geschrokken?

Gelijktijdig met MSC maakte ook zondaghoofdklasser Quick'20 uit Oldenzaal bekend dat het volgend seizoen van de zondag naar de zaterdag wil verhuizen. "Ik denk dat de KNVB daar wel enigszins van geschrokken is. Want het heeft wel consequenties. Als die twee clubs uit de hoofdklasse stappen, moet dat allemaal wel weer aangevuld worden vanuit de lagere klassen. Ook de promotie-degradatie-regeling moet dan helemaal aangepast worden", aldus Van Driel.

Reactie KNVB

De KNVB laat via een schriftelijke reactie weten dat de verschuiving van de zondag naar de zaterdag vooralsnog niet voor grote problemen zorgt: "Op beide speeldagen kunnen we nog steeds volwaardige competities organiseren. Als KNVB zijn we ons er van bewust dat de wensen van voetballers en clubs blijven veranderen en dat we mee moeten gaan met de tijd, Als voetballers meer op zaterdag willen gaan voetballen dan moeten wij dit samen met clubs zo goed mogelijk faciliteren", zegt KNVB-woordvoerder Bram Groot.

"Aan de andere kant moeten wij er voor waken dat clubs op zaterdag met wachtlijsten zitten en dat de velden op zondag leeg staan. Als KNVB zijn wij daarom ook bezig om samen met clubs naar oplossingen te kijken. We willen er namelijk voor zorgen dat het voetbalweekend optimaal benut wordt. Zoals altijd monitoren we goed wat er speelt in het voetballandschap. Dit is inderdaad een onderwerp dat wij nauwlettend in de gaten houden en waarvan we graag horen hoe onze clubs hier naar kijken", besluit Groot.

Clubs moeten het overigens voor 1 mei aangeven als ze willen overstappen.