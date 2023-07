Horeca op de Markt in Assen gaat er anders uitzien: Grand Café 't Wapen en TOF stoppen

De horeca op de Markt in Assen gaat er anders uit zien. Restaurant TOF en ook Grand Café 't Wapen sluiten na morgen de deuren. Voor TOF staat er al een nieuwe uitbater klaar, maar voor het pand van 't Wapen is er nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren.

'Huur opgezegd'

Obbes heeft een aantal redenen waarom hij nu stopt met 't Wapen. "Ik kon nu de huur nog opzeggen, dat moest voor 1 september. En daarnaast speelt de onzekerheid voor het terras op de Kop van de Vaart mee. Voor een bedrijf als 't Wapen is het belangrijk dat je een goed terras hebt. Nu hebben we die vergunning nog, maar als we die volgend jaar niet meer kunnen krijgen dat is het bedrijf niet levensvatbaar."