Honderd aanmeldingen voor gratis kaartje voorstelling Boer Koekoek: 'Duizend beschikbaar'

Ongeveer honderd mensen met een kleine beurs hebben zich gemeld om een gratis kaartje te krijgen voor de theatervoorstelling over Boer Koekoek. De Hoogeveense politiek riep op om kaarten beschikbaar te stellen voor minima. In totaal zijn er duizend plekken te vergeven.

De prijs voor een ticket ligt nu op 65 euro per stuk. "Het zou mooi zijn als meer mensen zich zouden aanmelden voor een ticket", aldus wethouder Mark Tuit van de gemeente Hoogeveen. "Bijvoorbeeld gezinnen die niet op vakantie kunnen, maar voor wie zo'n uitje in de zomer heel erg leuk kan zijn. Dat kan dus gratis."

Hele zomer voorstellingen

Het beschikbaarstellen van de kaartjes doet de gemeente Hoogeveen samen met de provincie Drenthe en de producent van de voorstelling. Via Stichting Welzijnswerk Hoogeveen kunnen mensen zich melden. Ook bij de dorpscoöperatie in Hollandscheveld kunnen geïnteresseerden een kaartje krijgen.

"We proberen nog meer kanalen aan te boren, want er zijn echt nog flink wat kaartjes over. Iedereen in de gemeente kan zich melden. We doen er ook niet zo moeilijk over als je net over de gemeentegrens woont", aldus Tuit. "De hele zomer wordt er opgetreden, dus we verwachten dat meer mensen een kaartje willen."

Op schema

Van half juli tot eind augustus is het theaterstuk te zien in een loods in Hollandscheveld. Daarin wordt een link gelegd tussen de recente boerenprotesten en de boerenopstand van 1963 in Hollandscheveld. Die opstand leidde tot de opkomst van de politicus boer Koekoek.

Per optreden is er plek voor duizend mensen. Volgens producent Wolter Lommerde zijn er in totaal inmiddels meer dan 10.000 kaarten verkocht. "De voorstellingen zijn daarmee nog niet uitverkocht, maar we lopen voor op onze berekeningen. We zijn blij met het aantal dat verkocht is."

De organisatie maakt altijd een berekening qua kaartverkoop en of die de kosten dekt. "Het is altijd een financieel risico, zo'n voorstelling. In dit geval zit het er goed uit en zijn we tot nu toe erg tevreden."

Spannend