CH De Wolden is thuiswedstrijd voor Bert-Jan Zuidema

Michel Broek is opgegroeid met het evenement. Zijn vader heeft het concours hippique opgezet en inmiddels is Broek zelf voorzitter van CH De Wolden. "In een bestuursfunctie is het natuurlijk wel anders. Je moet alle taken wel goed uitvoeren. Eerder was het op de achtergrond alles meemaken. Het is anders, maar ik geniet er veel meer van dan eerder."