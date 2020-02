Pessenaar bestraft voor versturen doodsbedreigingen aan politie

De rechter was een gewaarschuwd man, toen een 49-jarige verdachte uit Pesse de rechtszaal binnenwandelde. In een mail was door de Pessenaar aangekondigd: 'Ik ga over de rechter heen pissen'. Er werd voor de zekerheid extra beveiliging ingezet. De foto van de Koning kon wel uit de zaal worden verwijderd, vond de Pessenaar toen hij ging zitten. De rechter ging hier niet op in.

De man erkende dat hij de politie in Hoogeveen en een fietsenverkoper in Assen een brief met doodsbedreigingen had gestuurd. De brieven bracht de man persoonlijk naar het politiebureau en bij de verkoper thuis. De Pessenaar heeft naar eigen zeggen nul komma nul vertrouwen in de overheid en de rechtspraak. "Het grootste gajes is het bef-gajes", zei de man tegen de rechter. "Ik heb zelf zo'n bef voor", kaatste die terug.

'Ik maak je af'

De Pessenaar kocht eind 2018 van de Assenaar een fiets voor vijftig euro. De fiets beviel de man niet. Er zat volgens hem geen ketting aan die fiets. Hij voelde zich beduveld en schreef de Assenaar een brief dat hij ontevreden was met de aankoop en vijfhonderd euro wilde zien. "Anders maak ik je af", schreef de man. De Assenaar deed aangifte. De ontevreden koper kreeg een uitnodiging om op het politiebureau in Hoogeveen te komen. De Pessenaar verscheen niet.

'Dan maak ik je onmiddellijk dood'

De politie haalden hem in april vervolgens van huis. Dit viel bij de man verkeerd. In het bureau in Hoogeveen plofte later een brief op de mat. Daarin stond: 'Bij deze stel ik jullie in kennis van het feit dat elke agent die het nog waagt mijn erf of woning te betreden onmiddellijk gedood zal worden". Afzender, de 49-jarige man uit Pesse. De officier van justitie vond dat de man voor eigen rechter speelde en daarbij veel te ver ging.

Een taakstraf is zinloos

Een taakstraf wilde ze niet eisen, omdat de man duidelijk aangaf die toch niet uit te voeren. Ze eiste een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Met daarnaast een contact- en locatieverbod met het slachtoffer in Assen. De rechter hield meer rekening met de omstandigheden van de man. "U hebt het niet gemakkelijk, maar u maakt het uzelf ook niet gemakkelijk", zei de rechter.

Hij legde de Pessenaar voor poging tot afpersing en poging tot ambtsdwang een voorwaardelijke celstraf van twee weken op. Daarnaast mag de man geen contact leggen met de Assenaar of daar komen. Ook moet hij dat slachtoffer tweehonderd euro aan smartengeld betalen.