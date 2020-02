Ooievaarskoppel blokkeert kap boom Dwingeloo

Er wordt getwist over het neerhalen of laten staan van de eik. De gemeente heeft boomdeskundigen ingeschakeld om te onderzoeken of de boom nog levensvatbaar was en gaf een kapvergunning af. Er werd een petitie gestart door dorpelingen om het kappen tegen te houden, want het is de broedplaats van een ooievaarskoppel. Ook is de boom volgens tegenstanders niet ziek, waardoor kap onnodig is.

En dat is precies de reden dat de boom voorlopig blijft staan. De ooievaars zijn ook dit jaar weer neergestreken in de eik en mogen gedurende het broedseizoen niet gestoord worden. De boom blijft dus voorlopig staan.

Kunstnest

Ondertussen is de gemeente Westerveld met De Lokkerij in De Wijk in overleg hoe ze de vogels van hun plek kunnen lokken. Een kunstnest aan de overkant van de straat biedt mogelijk uitkomst.

Mochten de ooievaars kiezen op hun plekje te blijven, kan de gemeente voorlopig niks anders dan toekijken. Dan kan na het broedseizoen, na het uitvliegen van het laatste jong, op z'n vroegst alsnog de kettingzaag erdoor.