Ooievaar opgevoed door echtpaar uit Zwartemeer: 'Hij komt als we hem roepen'

Bed and breakfast Zonnedauw in Zwartemeer heeft een wel heel bijzondere gast. Sinds kort banjert er een jonge ooievaar door de tuin. Het jong is verstoten door zijn vader en moeder.

B&B-eigenaren Gert (59) en Suzanne (58) Hoogland besloten het beestje daarom op te voeden. "Wij hebben zelf een ooievaarsnest achterin de tuin. Dit is nu het derde jaar dat daar ooievaars in zitten, en elk jaar wordt er ook wel een ooievaar uit z'n nest gegooid."

"Wij dachten: dat gaat ons dit jaar niet gebeuren. Dus we hebben een net gespannen onder het ooievaarsnest. Als hij er dan uitgegooid wordt, vangen we 'm op."

Regenwormen

En inderdaad: uitgerekend op Moederdag werd Max uit z'n nest verstoten. "Toen was hij heel klein: 465 gram." Gert en Suzanne namen eerst contact op met een ooievaarsopvang in de buurt van de Wijk. "Zij vertelden ons dat ze niet genoeg vrijwilligers hadden om de ooievaar op te vangen. En of we het niet zelf wilden doen."

Het echtpaar kwam tot de conclusie dat ze het beestje niet aan z'n lot wilden overlaten. Ze vingen hem op in een doos, gaven hem regenwormen, en later eendagskuikens. En Suzanne haar man en zoons bouwden een speciaal nest. 'De box', noemen ze het gekscherend.

"Hij vindt het geweldig", weet Suzanne. "En vorige week vloog 'ie voor 't eerst uit. Dus nu vliegt 'ie mooi rondjes. Hij is vrij. En z'n broertjes en zusjes lopen hier ook lekker in de tuin."

Max Verstappen

Max heeft z'n naam te danken aan Max Verstappen. Hij groeit inmiddels namelijk sneller dan z'n broertjes en zusjes. Hoe hij zich gedraagt ten opzichte van de rest? "Nou, hij voelt zich toch wel een beetje de sterke. En dat merk je ook wel aan die anderen, die gaan wel voor hem aan de kant. En ook de poezen hebben respect voor hem."

Suzanne en haar man Gert hebben inmiddels al een bijzondere band met Max. "Ja, hij herkent je echt. Aan je stem. Want als er vreemde mensen zijn, dan gaat 'ie daar niet zomaar naartoe. En als ik hem roep, komt hij direct bij me. Dat is wel heel bijzonder."