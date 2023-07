Vuurwerkgooier mazzelt door foutje OM

Door een fout van het Openbaar Ministerie (OM) is een 20-jarige man uit Assen vrijgesproken van het gooien van vuurwerk naar twee agenten. Een van de agenten raakte daarbij ernstig gewond. Een vormfout, waardoor de jonge Assenaar mazzelt.

De agenten gingen op oudjaarsavond af op een brand op de weg in de wijk Baggelhuizen. Een vrouwelijke agent bleef bij de dienstauto staan en belde de brandweer en de gemeente. Haar mannelijke collega rende een steeg in, achter jongeren aan die op de loop gingen. Vanuit haar ooghoeken zag de agente bij de auto een vuurbal op haar afkomen. Ze bedekte haar oren, maar het was al te laat.

Zwaar vuurwerk knalde vlak bij haar. De vrouw liep gehoorschade op, bleek later in het ziekenhuis. Ze lijdt nu aan tinnitus, een blijvende hoge piep in haar oren. De vrouw waarschuwde haar collega. Beiden doken de politieauto in. De agent zag hoe een grote blonde jongen een stuk vuurwerk naar de auto gooide. Dit was de twintiger, die enkele dagen later werd aangehouden.

Poging zware mishandeling

De jongen erkende het gooien van vuurwerk, maar alleen de laatste keer. Wie als eerste gooide, waardoor de agente gewond raakte, is niet bekend geworden. Er is onvoldoende bewijs gevonden om de twintiger voor het zwaar verwonden van de agent te veroordelen, zei de officier van justitie. Wel een poging daartoe, omdat de jongeman ook een stuk vuurwerk gooide richting de politieauto. Dit had erger kunnen aflopen.

'Ik volg uw redenatie'

De officier van justitie eiste voor poging zware mishandeling en het vernielen van een bord op een speelplaats door vuurwerk een werkstraf van 120 uur, met daarnaast een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. "Ik kan u volledig volgen in uw redenatie", zei de rechter over de eis van de aanklaagster. Ook de rechter zag voldoende bewijs voor een poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

'Hou toch eens op met dat vuurwerk'

Maar ze zag ook wat anders. De tenlastelegging (het deel van de dagvaarding waarin staat waar het OM de verdachte van beschuldigt) klopte juridisch gezien niet. Ze moest de twintiger voor poging zware mishandeling toch vrijspreken. "Hou toch eens op met dat vuurwerk. Het kost geld en u schiet er niets mee op", zei de rechter tegen de Assenaar. Zij wees hem op een eerdere veroordeling voor vuurwerk.

Gedragstraining

De rechter legde hem een voorwaardelijke celstraf van zestig uur op. Hij moet zich laten behandelen en laten controleren op drank- en drugsgebruik. Ook moet hij een gedragstraining volgen. De man liep nog in een proeftijd van een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur. Die moet hij ook uitvoeren.