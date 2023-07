Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Oranje gaat op vakantie

Het is nog niet helemaal vakantie in Drenthe, maar in Oranje vieren ze het al wel. Daar is al de hele week het dorpsfeest aan de gang en dat duurt nog het hele weekend. Op zaterdag is de versierde botenoptocht door het kanaal. Daarnaast is er een sportieve Vakantie6kamp op het voetbalveld. Vrijdag en zaterdag is er overigens muziek in de feesttent.