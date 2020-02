Wielerbroers wedden om Nederlandse titel tijdrijden

"We willen allebei graag winnen en we hebben een weddenschap afgesloten op wie beter eindigt. Vooral bij het NK tijdrijden speelt dat", zegt Danny van der Tuuk. "We weten allebei dat ik de betere tijdrijder ben", pareert de jongste van de twee. "Ik ga die weddenschap wel pakken", aldus Axel.

Het klinkt zo ideaal twee fietsende broers. Maar zoveel doen ze niet samen. "We willen nooit samen trainen. Dat botst teveel. Dan willen we elkaar er steeds afrijden", verklaart Danny lachend.

Trots

Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij de continentale ploeg van METEC - TKH. Hij brak in korte tijd twee keer een sleutelbeen en liep daardoor een beetje achter de feiten aan. En dat terwijl het zijn broertje Axel juist erg voor de wind ging. Hij werd Nederlands kampioen bij de junioren en reed het EK en het WK. Ook werd hij benaderd door de nieuwe opleidingsploeg van Jumbo-Visma waar hij nu deel van uitmaakt.

"Iedere keer als ik ga trainen trek ik dat shirt met trots aan en is stap met trots op die mooie Bianchi met alles erop en eraan. Er wordt van alle kanten naar je gekeken wan Jumbo-Visma is gewoon een vaste waarde in het wielerpeloton natuurlijk. Dit is wel iets waar ik heel trots op ben", aldus Axel. "Ik hoop dat we ooit allebei de stap naar de profs kunnen maken en wie weet dat we dan samen in een ploeg kunnen rijden", vult Danny aan.

Teambuilding

Sinds begin oktober hebben de mannen van de opleidingsploeg van Jumbo-Visma om de week een trainingsweekend samen gehad. Axel trainde met zijn ploeggenoten in Alicante en stond ook samen met ze op de langlauflatten in Noorwegen. "Dat was echt heel leuk: een hele mooie omgeving en echt goed voor de teambuilding. We zaten samen in een huisje en moesten helpen met koken. Dat zorgt ervoor dat je wel echt een hecht team wordt."

Compleet andere renners

Ondanks dat Danny en Axel broers van elkaar zijn, zijn het toch compleet andere renners. "Ik ben er al best snel achter gekomen dat ik geen klimmer ben. Maar dat kun je zo ook wel zien denk ik", zegt Axel lachend. "Ik ben wel redelijk snel, maar niet snel genoeg voor een massasprint. M'n hart ligt bij het klassiekerwerk en ik denk dat ik daar ook in door wil groeien." En dat terwijl broer Danny juist wel heel gemakkelijk bergop rijdt. "M'n gewicht laat zien dat ik nog steeds een klimmer ben."

Helpen of flikken?

Op 14 maart, in de Ronde van Drenthe, staan de mannen voor het eerst tegenover elkaar. "Dan laat ik hem even zien wat fietsen is. En ik ben benieuwd of hij hem uitrijdt", zegt Danny plagend. "In Olympia's Tour zijn we de hele week samen. Dan kan ik hem weer laten zien hoe dat gaat. En ik hoop dat we nog een keer samen in de finale kunnen zitten en dat we elkaar kunnen helpen. Of flikken natuurlijk? Ja, ik denk flikken", besluit Danny.